機師爸爸過世「飛加拿大見最後一面」！大霈抱骨灰回台：沒有任何遺憾

「大霈」李霈瑜上月宣布機師爸爸李鐵英離世，曾上網求助，希望能將爸爸的機長制服帶到溫哥華，讓爸爸在生命最後一程能夠穿上制服。今（23日）大霈現在公視台語台節目《HiHi導覽先生》第四季開播記者會，透露爸爸的骨灰是自己親手帶回台灣的，父女倆的感情很親，認為他們之間沒有任何遺憾，這是最難得的，「希望大家可以把握當下。」

大霈表示，爸爸一向很喜歡人文、在地相關主題的節目內容，因此逢人就會推薦《HiHi導覽先生》，「我爸很喜歡這個節目，這是我讓他驕傲的節目，我就是把事情做好，他一定希望我盡力，很以我為榮。」大霈分享，爸爸生前不會錯過她的任何活動，「只要是我的探班、作品他能到就到，他很樂觀，我跟他很像。」

大霈特別飛到加拿大，將爸爸的骨灰親手帶回來台灣，也見到了爸爸最後一面，「帶上飛機有一些文件要準備好，骨灰就抱著，很圓滿這件事是最棒的，好好把握陪伴。」接下來跨年她沒有排任何工作，準備好好陪伴家人。

至於先前和法國導演傳出緋聞，被問到感情進度，大霈不願多談，只表示自己最近忙於工作，「最近事情太多了，先放著。」表情頗為無奈。



