機師疑不滿超速被踩煞車「駕駛艙內毆打副手」 長榮航已啟動調查

基層質疑情緒失控機師竟繼續執飛，恐成飛安未爆彈。示意圖，與本新聞無關。（資料畫面）

長榮航空驚傳一起嚴重的飛安與職安事件。一名文姓機師日前在美國洛杉磯機場執行起飛前滑行時，因疑似違反規範超速滑行，不滿馬來西亞籍副機師依SOP強行踩煞車制止，竟在駕駛艙內情緒失控，對副機師連續毆打。長榮航空今（2日）對此正式回應，強調已啟動內部調查，將依規範審慎處理。

根據爆料指出，當時文姓機長正駕駛班機在機場地面滑行，速度疑似超過法定30節的限制，隨行的馬籍副機師多次發出「Speed（速度）」警告未果，為確保航機安全，最終依標準作業程序踩下煞車，沒想到此舉引發文姓機長強烈不滿，竟在駕駛艙內情緒失控，直接對副機師動手毆打至少四次，導致副機師手背出現明顯紅腫傷痕。

廣告 廣告

爆料者強烈質疑，事發後長榮航空並未第一時間對施暴的文姓機師採取停飛處置，反而容許情緒管理不穩定的機師繼續執行任務。投訴人憂心，機組員間若缺乏互信，且正機師無法控管個人情緒，將直接威脅到全機乘客的安全，對公司的應變機制感到失望。

針對此起嚴重爭議，長榮航空2日發布聲明，強調高度重視飛航安全，將全面釐清衝突事實。「公司於事件發生後即已第一時間啟動調查程序，目前正全面釐清當日實際滑行情況、衝突起因及相關事實。長榮航空一向高度重視飛航安全、專業操守及同仁之工作環境。對於任何可能影響飛航安全或違反職場秩序之情事，公司皆會依據相關法規與公司規範審慎處理，絕對確保飛行安全為首要考量。」

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

長榮空服員抱病執勤返台猝逝 洪申翰：不會只聽公司說法

休假空服員「醉後鬧機」咆哮找立委 華航懲處出爐

空服員遇性騷桃市府竟稱「外站是國外」拒罰 衛福部回應訴願