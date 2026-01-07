機師薪資單曝光 驚人收入網看傻：一天賺上班族1個月

一名男子在社群平台上傳機師薪資明細，該名機師任職美國西南航空，飛行資歷僅2年半，年收入逼近30萬美元，折合新台幣約950萬元，另一名機師的基本時薪約360美元，換算台幣約1萬1000元，年收入接近50萬美元，相當台幣1575萬元，且除了薪資外，還享有額外津貼，優渥薪資讓大票網友直呼羨慕。

據《每日郵報》報導，男子於社群平台X上傳機師薪資明細單，該名機師任職美國西南航空，飛行資歷約2年半，年薪逼近30萬美元，約新台幣950萬元，感嘆「如果能一邊做自己熱愛的工作，一邊拿到這樣的薪水，會是什麼感受？」

從薪資單內容來看，該名機師在2025年12月1至15日的半個月期間，收入約 1萬7000美元，約新台幣52萬7000元，扣除稅金與保險後，實際入帳仍有約1萬1000美元，約新台幣34萬5000元。

另一名疑任職於美國航空的機師，也在Reddit論壇公開薪資明細，也引起熱烈討論，資料顯示該名機師基本時薪360美元，約新台幣1萬1300元，年收入接近50萬美元，折合新台幣1575萬元，除了飛行時數收入外，還包含利潤分紅、夜航加給，若進行酒精與藥物檢測也有補貼。

讓大票網友紛紛驚呼，全顛覆對機師薪資的想像，「太誇張了」、「完全不敢相信」、「他一天賺的錢，等於我一個月的收入」、「我已經33歲了，現在轉行當機師，還來得及嗎？」

至於台灣機師的薪資行情，根據「104職場力」網站的統計，在各職類中機師以月薪31.5萬元，排第1名，若以年薪來看，機師也以年薪352.9萬元居冠。

