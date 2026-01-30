機師離職台虎取消1%航班 民航局促維護旅客權益

（中央社記者黃巧雯台北30日電）近期部分民眾接獲台灣虎航取消日本夏季航班通知，且多集中在3至5月。民航局今天表示，因虎航近期有機師離職，取消航班約1%，已要求業者應就取消航班事，妥善維護旅客權益。

有民眾在社群平台分享，近期收到台灣虎航取消航班通知信，信中指因班機調度，需調整航班；而這波遭取消航班大多集中在3至5月，且多為日本航點。

台灣虎航稍早表示，始終將「飛安第一」作為營運基石及不可妥協的底線，因此採行嚴格的機隊管理措施，為對內部做有效資源調度，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態。對於造成部分旅客不便，台灣虎航致歉。

交通部民用航空局透過文字訊息說明，經了解，台灣虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛航時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約1%。

民航局強調，已要求台灣虎航應持續掌握機師動態，確保飛航安全；同時要求台虎應就取消航班事，妥善維護旅客權益。

民航局另要求國籍航空業者，規劃班表時，應留有足夠餘裕，避免類似突發狀況影響旅客權益。（編輯：吳素柔）1150130