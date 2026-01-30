機師離職缺口 台灣虎航大砍赴日航班

台灣虎航傳出無預警取消今年夏季赴日航班，讓民眾抱怨連連。聯合報系資料照

台灣虎航日前剛宣布年終平均高達十點六個月，昨卻傳出無預警取消今年夏季赴日航班，由於適逢櫻花季和黃金周，讓民眾抱怨連連。台灣虎航證實，為內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態。

民航局表示，經了解，台灣虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規畫中班表，取消航班約百分之一。已要求台虎妥善維護旅客權益。

有旅客從前天晚間開始，收到台灣虎航寄出航班取消的通知，包括東京成田、仙台、北海道、新潟、花卷等都有航班被取消，且多集中在三至五月。據悉，台虎取消的航班已破百班，影響幅度不小。

廣告 廣告

不願具名的前艙機師透露，虎航就是機師不夠，根據民航法規規範，機長一年飛行時數上限是一千小時，旨在保障飛行安全與機師身心健康，若每個月飛時八十小時，一年就達九六○小時，可考量航班延誤等狀況，組派不會排得太滿，這些安排調度都是滾動修正。

該名機師說，虎航頻頻增開航班，近期又增加不少南部出發航班，很多前艙都不想去，且國籍航空中，虎航機師的薪資是偏低的，加上紅眼航班多，每月飛時又長，長期下來沒有人挺得住，雖然年終發到十個月，可年終是沒保障的，公司只要沒賺錢就沒有，加上現在國內各家航空公司頻擴增機隊，台虎缺機師造成航班得砍班，並不令人意外。

【看原文連結】

更多udn報導

當紅就轉行！一代女諧星近況曝 竟成億萬富婆

職場請飲料有潛規則？老外點「這杯」急道歉

交往半年要包紅包？他見女友「禮數清單」傻眼

頂大生遭司機丟包慘死 同窗揭生前對話揪關鍵