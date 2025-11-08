機庫內看展覽，黑貓中隊帶你翱翔天際～桃園航空城博物館園區–05警戒區
在找桃園景點嗎?小資爸推薦桃園航空城博物館，前身是空軍桃園基地的[05警戒區]。
園區保存了珍貴的機庫與警戒室等軍事歷史建築，並展出退役的 TF-104G 星式戰鬥機，讓民眾能近距離感受空軍的榮耀。
這個博物館也適合親子同遊。除了能欣賞超帥氣的戰鬥機，館方還有免費的飛行員服裝租借服務，讓小朋友能化身「小小飛行員」，在機庫內外帥氣拍照。
園區內還有可愛的黑貓中隊公仔，可以跟它一起拍照並打卡，結合圳頭里軍史公園就是很棒的軍事迷一日遊行程唷，在出發前，你一定想知道桃園航空城博物館交通方便嗎?
桃園航空城博物館停車場在哪裡? 桃園航空城博物館玩多久?
現在小資爸把實際心得評價整理出來，提供給到桃園玩的媽媽爸爸們，現在就跟著小資爸一起來體驗桃園航空城博物館!
▼小資爸開車前往桃園大園的航空城博物館，因為附近都是新開設的道路，所以有點難找，你可以導航航空城博物館零五警戒區，園區旁邊就可以停車，目前沒有收費。
▼航空城博物館是保存以前空軍基地的機堡 ，活化建物並將其改造為展覽空間。
▼可以先看一下博物館的導覽圖。
▼4號機庫目前進駐了不少餐車，如果逛累了可以在這邊吃點東西休息一下。
▼3號機庫目前有兩個特展。
▼我們先來看第一個特展: [再見航空城 記住家的模樣]。
▼園區內處處可看見可愛的黑貓中隊玩偶。
▼該展覽以居民的角度，呈現航空城區域從以前的建立與茁壯到後來搬遷的過程。
▼以及與空軍基地的關係。
▼像是在搬遷寺廟的時候，也必需要請求神明的同意。
▼在原先航空城的區域中的小學，這些小學的物品跟照片都在展覽中可以看見。
▼二樓擺放不少空軍相關的書籍。
▼像這本故事書就完整介紹黑貓中隊的歷史
▼空軍基地的舊照片也把它做得像卡片一樣，讓民眾可以更認識舊有空軍基地。
▼空軍不同單位的隊徽，每一個隊徽都很有特色!
▼抬頭往上看，還有許多飛機模型陳列在上面，照片中的就是P-47雷霆式戰鬥機。
▼第2個特展介紹周至柔將軍的生平，他可是建立中華民國空軍組織與制度的最大推手呦~
▼周至柔將軍還有國光勳章，全臺灣只有5個人有!
▼再到警戒室的二樓，這邊是[記憶飛行器]特展。
▼這邊有非常多的航空城範圍內，改建前的原始影像紀錄。
▼在航空城的竹圍，以前可是很繁榮的呢，甚至還有旅社呦!
▼現場還播放以前關於空軍的一些記錄影像。
▼三樓是[漂浮家園]裝置作品展。
▼這句話寫得真好啊!
▼警戒室一樓的戶外也擺放了好多黑貓中隊玩偶。
▼大家可以跟這些可愛的黑貓們一起拍照。
▼最後一個展區是陳列退役後的F104星式戰鬥機。
▼這架新是戰鬥機原本是陳列在基隆的役政公園，為了航空城博物館的建立將它搬遷到這邊
▼我在警戒室有看到整個搬遷過程以及重新整修的紀錄影像，大家可以看一看這一台F104星式新式戰鬥機重生的過程
▼整修前跟整修後真的差距非常的大，現場看真的很漂亮呦~
航空城博物館05警戒區的範圍雖然不大，但是還蠻有看頭的，大家來這邊一定要看的就是F104星式戰鬥機，另外在室內的展區也有許多航空城以前文史背景的資料展出，我覺得可以介紹給孩子們認識，目前博物館不用收費而且停車也是免費的，可以在這邊安排個半天行程呦~
桃園航空城博物館園區–05警戒區
桃園市大園區桃航三路456巷60號
週三至週日10:00-17:00週一週二公休
玩・樂 最浪漫的教養
再忙也要一起玩！
與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！
更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw
圖文作者：親子就醬玩駐站作家「小資爸親子旅行團」
