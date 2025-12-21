機捷山鼻站開發案 祭15％容積獎勵招商 力拚2031年完工

桃園市捷運工程局公告A10山鼻站專用區土地開發案，基地面積約5000平方公尺，達標可享15％容積獎勵，預計民國120年完工啟用。（姜霏攝）

桃園市捷運工程局日前公告蘆竹區機場捷運 A10 山鼻站車站專用區土地開發案，為鼓勵大規模整體開發，規定基地面積達5000平方公尺以上者，可額外增加15％基準容積，預計於民國120年完工啟用。國民黨桃園市議員錢龍指出，山鼻站周邊現有重劃區住宅聚集，未來引入商業機能時，應避免影響既有住戶權益。

市府指出，山鼻站車站專用區位於南山路三段與機捷路二段交叉口西南側，開發基地為蘆竹區新鼻段227地號，面積約5000平方公尺，採整體開發方式辦理。依規定車站專用區建蔽率不得超過80％、容積率上限為280％，並得依商業區相關規定使用，同時可適用建築基地綜合設計制度。

廣告 廣告

市府說明，為鼓勵大規模整體開發，基地面積達5000平方公尺以上者，可額外增加15％基準容積，另建築申請須經都市設計審議通過，地下開挖率不得超過80％，並須留設充足法定空地與綠化空間。

在公共開放空間與人行環境方面，基地北側臨機捷路二段，須退縮6公尺留設帶狀公共開放空間，東側臨15公尺計畫道路則退縮4公尺，並於街角留設至少100平方公尺廣場空間，全面開放供民眾使用。人行步道需維持連續、無遮簷設計，兼顧無障礙動線與基地保水功能，提升行人通行安全與舒適度。

市府表示，該案建物設計須整合捷運轉乘設施，並配合捷運系統介面設計準則，確保營運、維修及緊急逃生動線彼此獨立且安全無虞。另須納入性別友善與母性保護設施，並依規定設置充足轉乘停車位及防洪、防火措施。

錢龍指出，該計畫停車位數量由原本規畫的90席縮減至60席，但山鼻站周邊現況本就存在停車不足問題，市府應審慎評估，避免未來衍生違停情形，占用人行道、影響行人安全。他也呼籲市府加快開發進度，避免影響捷運建設的自償性收益，並同步完善配套措施，確保引入商業機能後，不致衝擊周邊重劃區居民的生活權益。

更多中時新聞網報導

KARA台北跨年開放粉絲點歌

「帶11小孩上山下海」 柴智屏喊挑戰

龍千玉噴淚 首談已逝愛女入夢