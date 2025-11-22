機捷攝狼掀裙偷拍！ 新莊警逮偷拍男法辦
記者黃秋儒／新北報導
新莊分局今（22）表示，一名被害人昨（21）日13時許於新莊區五工路捷運A3新北產業園區站手扶梯上，疑似遭24歲李姓男子掀裙並偷拍。被害人立即察覺並予以制止，李嫌隨即離開現場。不久後，李嫌自行返回，聲稱並無不法行為，雙方在站務人員陪同下等待捷運警察到場，後續由新莊分局頭前派出所接手處理。
新莊警分局指出，交通警察大隊獲報後，立即派遣安環捷運分隊線上警力到場處理，員警到場後當場逮捕李姓犯嫌（90年次），並立即檢視其手機。惟經初步清查，並未發現被害人或其他乘客之私密影像，全案依涉嫌刑法妨害秘密及性騷擾防治法等罪名，移交新莊分局接續偵處。
新莊警分局提到，被害人已提出性騷擾申訴及刑事告訴，內容包括性騷擾防治法、刑法妨害性隱私、不實性影像、妨害秘密等罪名。頭前所員警已協助製作被害人筆錄、開立報案證明，並依職權完成婦幼性騷擾通報及性影像通報，同時查扣李嫌使用之手機，並製作犯嫌筆錄；全案將依上開罪名函送新北地方檢察署偵辦。另性騷擾申訴部分，警方將完成相關調查報告後，移交新北市政府進行後續審議。
新莊警方呼籲，民眾若於捷運系統內遭遇偷拍、尾隨或其他侵害行為，可立即向站務人員求助，或撥打110報案。警方將在第一時間趕赴現場處置，同時提醒民眾避免單獨與嫌疑人發生衝突，以維護自身安全。
