機捷春節加開特早直達車！6點前就到桃機

[NOWnews今日新聞] 迎戰春節出國潮，桃園機場公司預估，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜）。桃捷公司提前部署，在12日至22日推出「台北往機場特早直達加班車」，連續11天凌晨5點從台北車站發車的加班車，將在05:41抵達A13機場第二航廈。

過去機場捷運清晨時段最早班次為06:00，為回應春節期間早班機旅客需求，桃捷公司去年春節期間加開05:00及05:30班次，並因旅客反應良好，於春節後將05:30班次納入常態營運。

因應今年早班機旅運需求再度提升，桃捷公司規劃在115年2月12日至22日，連續11天加開05:00自A1台北車站發車的特早直達加班車，沿途停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院及A12機場第一航廈，並於05:41抵達A13機場第二航廈；因兼顧沿線居民生活品質，部份路段減速以降低音量，行駛時間約41分鐘。

配合加班車行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早在04:30開站，A1市區預辦登機服務也提早到04:30開始服務；A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前於05:00開站。

除強化疏運服務外，桃捷公司7日凌晨完成跨單位反恐維安模擬演練，從營運調度到危安應變準備全面到位。模擬車站內突發火災及犯罪事件，演練項目涵蓋火災應變、旅客疏散、列車運轉變更及跨單位通報應變等情境。

