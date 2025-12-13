機捷沒人搭？「創世神」嘆比車還慢！不受國際旅客歡迎「3原因」曝光

記者簡浩正／台北報導

杜奕瑾表示機場捷運因「3大原因」不受國際旅客歡迎。（圖／記者陳韋帆攝影）

隨著運量逐年提升，連結國門桃園機場到首都台北市的桃園捷運，上下班尖峰時段運量明顯提升。不過被PTT的使用者稱為「創世神」、「PTT之父」的杜奕瑾則表示，機場捷運因「3大原因」不受國際旅客歡迎，其中的致命傷為：捷運比車慢，也讓國際旅客搭乘後很驚訝。

杜奕瑾在臉書發文表示，台灣的機場捷運是台灣的國門，但是比起國際在機場捷運投入的效率與方便性，不受國際旅客歡迎，主要原因有三：

首先，是長途飛機坐不到，首末班車應該往前與往後一小時，這樣才可以照顧到國際長途旅客。其次，感覺不是給機場用，繞路又多停，都已經說「直達」還停長庚醫院用意是什麼？把直達車當普通通勤車，真正從機場下車到長庚的很少。

第三，則是捷運比車慢，「這也是國際旅客常對我說的。」他們搭過後很驚訝搭捷運比車慢。這違反很多國家對機場專線該有的基本要求。

杜奕瑾認為，對趕時間的國際專業人士來說，台灣機場捷運比較像台灣人炒作房地產的半吊子捷運。這跟其他國家機場專線在比先進、比快很不一樣。

此文一出也有網友在下面留言，表達搭機捷所感受到的不便，「搭過一次，累垮了」、「台北車站銜接其他路線，步行距離太遠，拉大行李很不方便」、「直達車又停一堆站，真的是炒房專車」、「搭過一次機捷跟高鐵後，決定還是叫車好了」；也有網友建議「可以先試營運20小時 + 高鐵也加長一些」、「直接賣機場直達車對號座+行李專區，貴一點可以接受」，看法不一。

