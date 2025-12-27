機捷跨年夜41小時不打烊 視人潮機動增開加班車

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於31日在樂天桃園棒球場登場，桃園捷運公司表示，已全面準備好跨年疏運與維安措施，機場捷運跨年期間延長營運，自31日清晨6點起至2026年1月1日深夜11時，普通車連續41小時營運不打烊，直達車維持原定時刻表行駛，並將視跨年晚會人潮機動增開加班車，桃捷公司也於今(27)日凌晨與捷運警察隊、轄區分局，在A19桃園體育園區站完成跨年危安事件強化演練。

桃捷公司表示，今年桃園跨年晚會除樂天桃園棒球場主舞台，另於球場旁的亞洲矽谷IoT戶外廣場設置Live觀賞區，民眾搭乘機捷至A19站，步行約5分鐘即可抵達會場，因應跨年夜大量人潮，桃捷將於A19站設立現場指揮中心，即時掌握人流與列車運行狀況，並於A1台北車站及A19站共增派50名人力，包括桃捷同仁、捷運警察及志工，同步啟動月台、閘門及出入口「車站三級管制」，確保旅客進出站動線順暢有序。

此外，桃捷持續推動智慧運輸服務，推出升級版「i搭桃捷」APP，新增列車動態功能，協助旅客即時掌握列車位置、車廂擁擠度及各主題彩繪列車的運行資訊，系統透過人流數據分析，以綠、黃、橘、紅、紫5色燈號清楚顯示各車廂擁擠程度，從綠色「舒適」到紫色「擁擠」一目了然，旅客可透過APP及月台上的旅客資訊顯示系統，彈性及聰明地選擇候車位置，有效分散月台人潮、提升乘車舒適度。

桃捷公司也呼籲旅客多加利用悠遊卡、一卡通、icash2.0等電子票證，提前確認餘額或預先購買回程車票，以縮短排隊等候時間，使用TPASS通勤定期票的旅客，也請留意使用期限與加值設定，確保進出站順暢。

桃捷公司表示，配合人潮管控及疏運，跨年當日全線自行車進站時間為上午10點至下午4點，下午4點後不開放；A19站及桃園會展中心YouBike站則於31日下午3點至翌日清晨5點暫停營運，前往大台北地區跨年活動的旅客，可於A1台北車站、A2三重站或A3新北產業園區站轉乘台北捷運或新北捷運，活動結束後再搭乘機捷安全返家。

桃捷公司於27日凌晨與捷運警察隊、轄區分局、消防分隊等單位，在A19桃園體育園區站完成跨年危安事件強化演練。(記者鄭淑婷攝)

