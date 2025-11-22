機捷驚傳掀裙偷拍！偷拍狼逃跑又返回詭辯「我沒怎樣」

新北市新莊區機捷A3新北產業園區站，21日下午1時許發生偷拍事件。一名女子搭乘手扶梯時，疑似遭24歲李姓男子從後方掀裙偷拍，女子驚覺裙子有拉扯感，回頭發現李男後當場嚇壞，立即出言斥責並拿起手機錄影，李男隨即落荒而逃。警方獲報前往現場處理，將李男逮捕，函送新北地方檢察署偵辦。

新北市新莊區機捷A3新北產業園區站，發生一起女子遭掀裙偷拍事件。（圖／警方提供）

據悉，這起偷拍事件，被害女子事後在社群平台Threads發文還原經過，她當時感到裙子被拉扯，回頭竟看到一名男子當場落荒而逃，女子隨即向站務人員求助並報警，豈料李男過沒幾分鐘後，竟自行返回現場，還辯稱「什麼都沒做、想回家」、「我沒怎樣啊！」不斷裝無辜，聲稱逃跑只是因為「怕被誣賴」。

新北市新莊區機捷A3新北產業園區站，發生一起女子遭掀裙偷拍事件，犯案男子被拍下落荒而逃的背影。（圖／翻攝照片）

雙方在站務人員陪同下等待捷運警察到場，後續由新莊分局頭前派出所接手處理。警方到場後與眾人一起查看監視器，李男這才承認偷拍行為。新莊分局表示，被害女子已提出性騷擾申訴及刑事告訴，內容包括性騷擾防治法、刑法妨害性隱私罪、不實性影像相關罪名、妨害秘密罪。

頭前所員警已協助被害女子製作筆錄、開立報案證明，並依職權完成婦幼性騷擾通報及性影像通報。警方也查扣李男使用的手機，並完成犯嫌筆錄，將持續調查相關事證，全案依上述罪名函送新北地方檢察署偵辦。

至於性騷擾申訴部分，將由新莊分局完成調查報告後，移交新北市政府進行後續審議。警方提醒，民眾若於捷運系統內遭遇偷拍或其他侵害行為，可立即向站務人員求助，或撥打110報案電話。警方接獲報案後將立刻趕赴現場處理，並提醒民眾切勿單獨與嫌疑人發生衝突，以避免危及自身安全。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

