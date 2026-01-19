機捷A10山鼻站軌道噪音擾民 桃捷研擬降噪對策

因應機捷A10山鼻站軌道噪音引發民怨，桃捷公司已採取列車降速行駛等措施，後續也將持續辦理噪音監測，並與市府及地方保持溝通。（姜霏攝）

桃園機場捷運A10山鼻站一帶長期存在軌道噪音問題，當初設計時未於鄰近住宅區設置隔音牆，隨著近年人口持續移入，居住密度提高，噪音對居民生活品質的影響日益明顯。桃捷公司表示，現階段已在該路段採取列車降速行駛措施，並同步強化軌道養護標準，另正著手於該區段增設軌道潤滑設備，待安裝完成後，可降低輪軌磨擦所產生的聲響。

國民黨桃園市議員錢龍指出，近年來接獲多位民眾陳情反映機捷軌道噪音問題，因桃捷於設計規畫階段未充分考量該地段為重劃區的新興住宅區，周邊沒有設置隔音牆，導致噪音干擾日常生活。日前他已與山鼻里長張寶龍及相關單位前往現地會勘，並要求桃捷公司就軌道噪音提出具體改善方案，盼能有效降低機場捷運行駛對周邊居民生活造成的影響。

錢龍說明，除先前已提出的夜間降速行駛及縮短軌道研磨週期等措施外，桃捷公司也將於A10站加裝軌道潤滑設備，透過自動定量噴塗潤滑劑的方式，以降低列車行駛時所產生的噪音，同時要求桃捷公司持續彙整並反映地方需求，積極向中央爭取經費，研議延伸設置隔音牆等長期降噪方案，確保居民能擁有安寧、舒適的生活環境。

桃捷公司表示，該區段去年已委託環境部認證的第三方環境檢驗測定機構進行噪音量測，結果均符合現行噪音管制標準。除依法監測外，桃捷公司本於敦親睦鄰原則，陸續再採取多項降噪作為，包括於A10路段實施列車降速行駛，並強化軌道養護標準，輪軌磨擦聲響已經有明顯降低。另公司已著手再該區段增設軌道潤滑設備，目前加速辦理作業中，安裝完成後可再降低輪軌磨擦聲響。

針對增建隔音牆一事，桃捷公司指出，目前已委託國立海洋大學振動噪音工程研究中心進行專業分析，結果顯示該區段噪音主要來自道岔及列車加速所產生的低頻噪音，透過列車降速及軌道的養護，是最有效的降噪方案。桃捷公司也將持續辦理噪音監測，並與市府及地方保持溝通，滾動檢討各項降噪措施，在兼顧行車安全與營運穩定的前提下，降低對周邊居民的影響。

