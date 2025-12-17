機捷A10站前基地招商條件優化 3大亮點曝光

機捷A10站前黃金基地招商條件優化，廣邀投資人參與。（圖／捷工局）

機捷A10站前黃金基地招商條件優化，廣邀投資人參與。（圖／捷工局）

2度公告招商都流標的機場捷運A10山鼻車站專用區土地開發案，經桃市府捷運工程局蒐集投資人專業建議，搭配財務模擬與市場需求分析重新檢討，並與業界經驗交流後，車位從90席減成60席增加建築量體，地主最低分配比率調整為35.04％，開發能力放寬採計至10年內相關實績，17日正式公告，局長劉慶豐希望透過放寬規畫彈性、降低投資門檻及提升財務可行性3目標，以更具彈性與可行性的招商內容吸引優質投資人參與。

「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」曾於111年及112年兩度公告招商，但因當時市場利率、資金成本與營造環境變動，未能成功開標，捷工局今年再蒐集投資人專業建議後，並搭配財務模擬與市場需求分析重新檢討，於10月辦理招商說明會與業界經驗交流，針對市場最關注的條件進行大幅調整。

劉慶豐說，調整核心有三項，第一是捷運轉乘設施需求調整，降低建物量體限制：依A10站實際旅運量與通勤行為重新檢討轉乘需求，將轉乘汽車位由90席調整為60席，機車位則維持126席不變。不僅賦予建築量體與平面配置更大的規劃彈性，同時有效減輕投資人於地下室及坡道規劃上的負擔。

第二是地主最低分配比率調整為35.04％：根據最新市場環境與興建成本，將土地所有權人最低分配比率調整為35.04％，精確反映現行市場結構，使投資收益與成本分配更趨合理 ，大幅提升本案的投資可行性與業界參與意願。

第三是開發能力放寬採計至10年內之相關實績：為提高參與度，將潛在投資人的建築、開發或招商經驗採計年限放寬至10年內具相關實績者皆可提出申請，期望吸引更多具經驗的建築團隊與新世代開發商參與，提升競爭性與方案多元性。

劉慶豐指出，三項調整皆為本次公告最大亮點，目標在於放寬規畫彈性、降低投資門檻及提升財務可行性，並與開發業界共同打造更具競爭力的土地開發案，強調招商條件已全面優化，並於17日正式公告徵求投資人，投資申請訂於115年4月30日（星期四）下午5時截止收件，邀請國內外優質投資團隊踴躍參與，共同打造A10站前軌道黃金門戶，攜手推動北北桃軌道廊帶與航空城生活圈發展再升級。

