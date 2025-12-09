機捷A14工程風暴1》隆銘綠能遭控10億工程違約 郭倍宏批：什麼都沒做還告我

機捷A14站機電工程爆糾紛。由前民視董事長郭倍宏掌管的宏昇營造，標下A14土建、水環工程後，將機電項目分包給上市公司隆銘綠能，但近期郭倍宏接受本報專訪時指控：「他們承攬逾10億元工程後，遲遲未提送審資料、未依期進場，實際施工進度僅0.4％，今年中還突然片面解約，更發生本票退票情事，現在還反過來告我，實在不合理。」

三度催告無效 送審資料沒提、工程現場沒動

隆銘綠能前身為同開科技工程，早期從事機電與營造工程，2015年跨入環保事業，後來還涉足博弈產業，但轉型並未帶來穩健獲利，公司多年來呈現虧損，在營運低迷下，股東找來曾任關貿董事長的許鑒隆加入團隊，許因此成為公司大股東並接任董事長，試圖帶領公司走出困境。2023年，公司取得宏昇機捷 A14的機電工程分包案，合約金額達10億元。

郭倍宏指出，按照合約規範，隆銘須在今年5月15日前完成送審文件、施工圖說、材料認可與施工計畫，才能在後續階段按期進場，但隆銘不僅未依時程提交必要資料，多次要求改善也無明確回覆，工程現場更幾乎完全沒有動作。

據了解，宏昇在5月7日、16日、26日連續三度以正式公文催告，要求依約改善，但直到5月底，工程進度仍停留在0.4％，估驗計價進度為零。郭倍宏怒批：「那些年輕人什麼都沒做，還在鬼扯。」他指控，隆銘連施工前的最基本資料都無法提出，卻反向將責任推給宏昇。

6/23突襲解約、6/27本票退票 雙方攻防全面升級

更讓郭倍宏意外的是，仍在催告期內、尚未進入違約通知程序時，隆銘卻在6月23日突然寄發存證信函，片面主張終止契約，還要求宏昇負擔賠償責任。

僅僅四天後，宏昇依《票據法》持隆銘開立的兩張本票向銀行請求付款，面額近2億元，卻遭銀行退票。郭倍宏怒氣沖沖地說：「他們工程不做、資料不交，結果退票還反咬我？這算什麼邏輯？」他透露，隆銘甚至控告他偽造有價證券，「警察打來，我說我沒時間陪你們玩，不然你們就起訴吧。」

工程延宕擴大衝擊 宏昇：進度、責任、法律全面啟動

隨著工程進度、票據退票與突襲解約三事件重疊，桃機A14工程風暴持續擴大，宏昇已正式向業主與監造單位呈報工程延宕情況，也啟動法律追償，本票退票部分則進入強制執行程序，後續是否將衍生民事與刑事攻防，仍待觀察。

而針對上述情事，隆銘綠能董事長暨總經理許鑒隆反批：「是宏昇未提供工程網圖、施工介面，加上他們沒有排出施工障礙，現場漏水情況遲遲不改善，才會造成工程停滯。我們才是受害者！」並強調此案將進入仲裁程序，屆時責任歸屬將交由第三方裁決，隨著雙方在法庭上正面交鋒，這場風暴恐怕才正要開始。