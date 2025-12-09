機捷A14工程風暴2》工程遭控零進度 許鑒隆：隆銘綠能才是受害者

機捷A14站機電工程風波延燒，遭宏昇營造指控「工程零進度」、「未提送審資料」的隆銘綠能打破沉默，董事長許鑒隆接受本報訪問時反批：「是宏昇未提供工程網圖、施工介面，加上他們沒有排出施工障礙，現場漏水情況遲遲不改善，才會造成工程停滯。」並強調，隆銘綠能才是受害者。

現場長期積水、空間動線不佳 根本無法施工

許鑒隆拿出照片，直指工地現場多處淹水深達10～15公分，且牆面滲水、設備結露，「在這樣的環境下，誰敢讓工人下去？這會發生工安問題！」他強調，在這樣的條件下根本無法確保工安，工人在濕滑積水環境中作業風險極高，不僅可能發生跌倒與觸電等意外，也會讓後續安裝的電力設備埋下隱患。

除淹水問題外，許鑒隆也指出另一項重大施工障礙，「現場吊裝口尺寸不符，吊掛入口高度約160公分，且實際可吊掛高度僅140公分，大型機具、物料無法進行吊掛作業。在這樣的情況下，工程要怎麼進行？」

許鑒隆說，自雙方簽訂合約、開工以來，「我們多次發函要求宏昇改善，但他們置之不理、為積極改善，才會導致我們到現在遲遲無法施工。」對此，宏昇營造董事長郭倍宏不以為然，強調隆銘綠能提出的漏水區域多為非機電工作區，與其需要負責的施工區域無關，「那不是你要做的地方，也不影響你進行送審與前置作業。」

控施工資訊未齊全 隆銘反稱難以動工

針對宏昇指控「未依期送審資料」，許鑒隆則提出另一套說法，「雙方簽約後，隆銘早就送審施工計畫書與施工圖，怎麼會沒有給資料？是他們未提供工程網圖、施工介面，也沒有給CSD、SEM等關鍵圖面。」

所謂「工程網圖」與「施工介面」，是分包商排定進場時程、確認工作面是否已交付的基礎文件；而CSD、SEM則是整合管線、設備定位與各工種介面的技術圖說，是機電工程實際施工的依據。

許鑒隆的幕僚補充說道：「CSD、SEM等關鍵圖面，應由主承攬整合後提供，我們直到今年4～7月才陸續收到。沒有這些資料，承包商無法判斷何時能施工、在哪裡施工，也無法完成送審與後續排程，這也是公司強調無法如期施工的主因之一。」

主張合法解除 隆銘強調非無故終止

面對「片面解約」的指控，隆銘綠能引用《民法》第507條，主張「定作人不作為」時，承攬人得解除契約。

許鑒隆指出，宏昇長期未排除淹水、吊裝口受限，未提供可施工之現場環境，也未及時完成CSD、SEM圖面簽核，已違反定作人協力義務，已構成法律上可解除契約的要件。

本票爭議再引爆衝突 隆銘指宏昇突襲

對於「本票退票」一事，許鑒隆也提出不同解釋。他指出：「兩張本票分別為預付款還款保證金、履約保證金，性質上屬於工程風險管控，通常在雙方爭議釐清前不會被要求提前提示，但宏昇卻在6月27日直接持票向銀行請求付款，這根本是突襲！」

許鑒隆說：「本票是預付款保障，不是讓你在程序沒走完時，就先把本票拿去銀行要求付款。」目前隆銘已向法院聲請票據確認，並主張宏昇應返還本票。

雙方各執一詞 工程爭議恐持續延燒

眼看雙方各執一詞，爭議已從工程現場延伸至法律戰場，兩家公司不僅互告，也將進入仲裁程序，隨著雙方各自提出證據，機捷A14站機電工程風暴短期恐無法落幕。