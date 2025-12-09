機捷A14工程風暴3》退票公司免停牌？ 前民視董座質疑證交所開後門

機捷A14工程爭議持續延燒，如今火線更一路燒進資本市場監理機制。宏昇營造董事長郭倍宏質疑，證交所今年調整退票停牌規範的時點，「剛好」與工程下包商隆銘綠能的退票事件重疊，放寬制度的結果，讓隆銘雖遭退票、卻仍維持正常交易。他怒批：「退票不是小事，結果還能照常買賣，這怎麼合理？」引發市場矚目。

退票不等於停牌？ 修規時點「剛好遇上」隆銘事件

郭倍宏拿出資料直指，隆銘綠能在今年6月27日發生兩張本票退票，面額合計近2億元，「一般企業遭退票，多半立即面臨銀行凍結額度、資金受限乃至停工風險，然而隆銘退票後不僅沒有停工，連股票都維持正常交易，實在不合理！」

廣告 廣告

而關鍵在於今年證交所調整的一項規定。新規範放寬了退票與停牌的連動性，依規定，只要公司在退票後先繳納約6％的強制執行擔保金，即可暫緩處分，也就是説，退票不會立即列入停止買賣範圍。

郭倍宏不滿表示，這項規定的生效時程，正好落在隆銘退票後的三個月程序期間之內，不免讓人聯想，此規範是否為「為特定公司量身修改法條」。他受訪時語氣激動：「退票還能照常交易？這不符合邏輯，退票不是小事，是很重大的警訊。」

預付款擔保本票遭退票 工程風險全面外露

郭倍宏之所以怒氣沖天，並非單單因為下包跳票，而是因為隆銘開立的兩張本票中，有一張正是用來擔保「返還宏昇已預付的工程款項」。一般大型公共工程，主承攬商往往需先墊付部分費用給下包啟動作業，本票即是確保「對方若未履約，預付款可追回」的重要安全機制。

他指出，隆銘未依期進場、未提送審資料，甚至提前片面解約，照理說應依約返還預付費用；但現在本票退票，等於宏昇追回預付款的機制消失了，「他們應該要把錢還回來，怎麼可以不施工、本票又退票，公司還能正常交易？」

退票後仍稱「資金充足」 惡意放任跳票疑雲升高

讓郭倍宏更無法接受的是，「隆銘6月27日發生退票後，兩個月後竟然公告自稱『公司目前資金充足』，表示其自認有清償本票債務能力，在這樣的情況下，卻不補足票據存款，顯然是惡意放任本票跳票！」

郭倍宏指出，退票不是工程雙方的商業糾紛，而是攸關「市場信用」與「投資人保護」。他語氣沉重地說：「我們做工程的人，憑的是誠信。退票是誠信事件，不能說繳個擔保金就當沒事。若退票不再觸發市場警示機制，將使主承攬商與投資人同時陷入資訊斷點，市場完全不知道這家公司出了問題。」

制度鬆綁弱化警訊？ 時機點引爆外界質疑

郭倍宏指出，公司退票免停牌不只是工程糾紛，而是攸關市場信用與投資人保護，「工程履約要負責、財務狀況要健全，退票是誠信事件，不應該被制度弱化。」市場人士也憂心，若退票不再視為重大訊號，可能讓投資人難以在第一時間辨識資金鏈風險，甚至導致後續災難性損失。

針對上述情事，證交所表示：「營業細則修正內容，皆依規核准公告實施，非針對特定個案。」

隆銘綠能董事長暨總經理許鑒隆則強調，公司並非財務失序，不應被貼上高風險退票企業的標籤。他向本報出示提交給證交所的陳情文件，指本票退票源自與宏昇的工程爭議，並非因資金斷鏈或流動性不足，「公司資金狀況健全，退票不是無力付款，而是契約爭議未解決，我們依法暫緩支付。」他並指出，證交所營業細則允許企業在民事爭議期間，以合法程序維持股票正常交易，這項調整的原意，是避免非財務性退票遭到過度懲處。

許鑒隆進一步說，公司在退票前已完成私募與財務重整，現金部位增加、負債結構改善，「財務上完全不存在無法清償本票的問題。」他認為，在工程爭議尚待仲裁釐清前即遭強制停牌，反而會造成市場誤解、導致股價非理性波動，不利投資人判斷，「不能因為工程糾紛，就被認定成財務有問題的公司。」