機捷A14工程風暴4》政經媒三棲 他從民視到掌百億營造王國

機捷A14工程爭議延燒，引爆外界關注一個名字──郭倍宏。這位曾在政壇叱吒、在媒體圈掌舵，又在營造業打下百億版圖的企業家，如今以宏昇營造董事長的身分親上火線，直指下包廠商隆銘綠能跳票、片面解約，甚至質疑證交所放寬退票停牌機制「疑似替特定公司開後門」。

然而郭倍宏的故事，遠比這場糾紛複雜得多。他跨越政治、媒體與營造三個領域，每一次轉身都牽動巨大力量，這次站上風暴中心，也讓外界再度把目光投向這位三棲企業家。

政治運動起家 曾因台獨理念入獄、流亡海外

郭倍宏最早的知名度，並非來自企業界，而是來自政治運動。他出身本土政治陣營，早年即因推動台獨運動遭逮捕入獄，後來旅居海外多年，期間，他多次參與大型政治運動與公共議題倡議，是海外台派重要代表人物。

返台後，郭倍宏投入公共事務與政治組織運作，長期關注國家認同、民主深化與媒體自主等議題，也因此在本土政治圈累積深厚人脈。

轉戰媒體 站上民視高層的核心位置

郭倍宏在政治活動之外，人生另一大篇章是「民視董事長」。他曾掌舵民視，不論是內部治理、產業競爭或政治環境，都曾掀起不小漣漪。

過去包括《新聞大解讀》《台灣學堂》，以及彭文正、李晶玉夫妻檔的《政經看民視》等政論節目，都是在郭倍宏擔任民視董事長期間所開設，也曾藉由電視台資源推動獨立公投，但他的行事作風不是每個人都能接受，事後被拉下董座大位。

跨入營造界 打造百億級企業版圖

離開媒體後，郭倍宏轉向營造業。對外界而言，他從媒體圈到營造界像是華麗轉身，但對他來說，這只是回到真正的專業現場，今年70歲的郭倍宏，大學時就讀台大土木工程系，之後再取得北卡羅來納州立大學土木工程碩士、博士，1994年，與林鐵雄、李輝煌、傅兆奎及賴成文等四位留美博士，一同創立宏昇營造。

有營造工程背景，加上過去在政治與媒體圈的歷練，使郭倍宏熟悉政府體系、決策脈絡與大型建設的運作模式。回到宏昇營造後，他迅速以大型公共工程為主軸擴張版圖，從社會住宅、醫療建築，到地上權開發、BOT與大型政府標案，宏昇的簽約金額逐年攀升，年營收規模突破百億。

談起宏昇營造，郭倍宏眼睛像在發光，他拿出資料，一一秀出公司的經營實績，「包括台南東區新都心段社會住宅新建、沙崙綠能科學城核心區-C區開發工程、高雄市岡山區大鵬九村社會住宅等，我們都是承建單位。」話說到一半，他起身指向辦公室的獎牌，「我們得很多獎！」

如今郭倍宏遇到工程爭議，是他始料未及的事，「接下來我一定會捍衛公司權益！」