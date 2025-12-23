機捷A14站曝光！交通部鐵道局：與桃機第三航廈同步啟用

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場第三航廈北登機廊廳預計本月25日正式啟用，象徵第三航廈離全面啟用已越來越近。交通部鐵道局說明，第三航廈的正下方還有一個令人期待的工程，那就是肩負未來國門形象的捷運站「機場捷運A14站」。

鐵道局說明機場捷運A14站設計小巧思，透過高密度柱列形塑出具儀式感的動線尺度，搭配原創天花單元，呼應第三航廈曲弧天花的空間語彙，讓旅客踏入車站後可感受到與航廈的一致性設計。

另外，站內規劃大型LED影像牆，動態呈現台灣的人文風貌與自然景觀，讓車站不只是轉乘節點，更是國際旅客認識台灣的第一站。至於嶄新的國門捷運站何時登場？鐵道局說明，目標在2027年與第三航線同步啟用。

廣告 廣告

鐵道局說明，A14站工程要在維持既有路線營運的情況下進行臨軌作業，具有一定難度，經營運的桃捷公司同意以分四階段、單線封閉方式，協調土建、裝修、機電及月台門等系統同步施工，在確保行車與人員安全的前提下，逐步推進工程進度。

【看原文連結】

更多自由時報報導

LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

