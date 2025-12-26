機捷A14站最新進度 鐵道局：將與第三航廈同步啟用

桃園機場第三航廈北廊廳昨天正式啟用，賴清德總統期許主體航廈能於後年如期完工，屆時周邊聯外交通建設也應同步跟進。鐵道局今天(26日)說明，機場捷運A14第三航廈站啟用時程將與第三航廈同步。

桃園機場捷運2017年通車，不過配合第三航廈工程，位於主體航廈地下的A14站直到2023年10月才開工，原訂斥資新台幣52.94億元的建設經費，也受到俄烏戰爭、Covid-19疫情、缺工以及人力、物價成本上揚等影響，調升至60.43億元。

隨著第三航廈北廊廳25日正式啟用，第三航廈主體工程也預計2027年完成，外界關切機場捷運的A14第三航廈站最新的施工進度。對此，鐵道局總工程司彭家德26日表示，目前已進入月台及系統設備施工等關鍵階段，可望如期於2027年底完工，和第三航廈同步啟用，屆時即可從A14站直通第三航廈入出境大廳。

彭家德坦言，A14站在施工過程中，最困難的部分除了不能影響機場捷運的正常營運，還要與機場航廈共構，同時面臨排水問題。他說：『(原音)就是整桃園地區是軟礫石層，然後地下水位很高，雨季的時候，它的水位就會到16、甚至17，就是從海平面上來有17米的標高，那我們B3地板的那個高度就差不多是11、低於地下水位，造成我們裡面就是周邊水跑進來了；當然我們當時在做的時候會做防水，可是那個是我們(民國)106年就通車的，之後呢，又交給機場公司去開挖，所以中間就有一些介面的東西要去處理。』

所幸相關問題已於11月排除，才能展開後續包括車站建築裝修、水電環控、核心機電系統工程、電梯/電扶梯等精密工程。由於第三航廈頂部採用波浪起伏的設計，模擬台灣山巒起伏、四面環海的意象，因此A14站上方也延續類似的設計風格，並以白色為基調，透過照明強化頂部的起伏感，再搭配機場捷運的紫色調，以紫色來呈現出入口及標示系統，整體樣貌預計明年底即可浮出檯面。(編輯：宋皖媛)