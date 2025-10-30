生活中心／綜合報導

國人殷殷期盼的桃園機場第三航廈，預計2027年底正式啟用，連帶通往第三航廈的桃園機場捷運A14站，也備受關注。不過先前傳出，A14工地由於地下水滲漏，積水嚴重。交通部長陳世凱，到場視察，工程單位採用專業工法，目前已經排除這個狀況，施工可以繼續進行，立拚跟第三航廈，同步通車。

眾所期盼的桃園機場第三航廈，預計年底前，搶先啟用北登機廊廳。而通往第三航廈的機捷A14站，工程也備受外界關注。先前有市議員踢爆A14工地，漏水嚴重，內部積水宛如漂漂河。

交通部長陳世凱，到場視察（圖／民視新聞）交通部長陳世凱，到場視察，當場指示桃機公司跟鐵道局，共同研擬解決方案。在今年六月，以專業工法在A14站B3層內，利用化學藥劑灌漿，及在第三航廈周圍，打設多處井點抽水、降低地下水位，成效顯著，A14站工地，目前已經沒有任何積水。

鐵道局局長楊正君（圖／民視新聞）鐵道局局長楊正君：「先前因為捷運的隧道，跟T3航廈地下的工程，是先後分別施工，因此導致結構上的一些所謂的隙縫接面的地方，有進水的情形，經過鐵道局跟機場公司，採取近灌遠排的專業施工方法，目前已經完全排除，正常施工作業當中。」

陳世凱也要求，A14第三航廈站，務必跟第三航廈同時啟用，預計在2027年底，一起服務所有出入境旅客。

原文出處：機捷A14站積水問題解決 交長：2027年底與第三航廈同步通車

