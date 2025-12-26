機捷A14站與第3航廈共構 交通部：目標明年啟用

施工中的桃園機場第三航廈，主體正進行著帷幕吊裝及樓板鋼筋混凝土等工項，而航廈正下方，設置共構的機場捷運A14站，鐵道局曝光最新模擬圖，牆面與天花板主色調為白色，天花板造型採用波浪視覺設計，象徵山巒起伏意象，呼應三航廈的設計主題，地坪則是淺灰色花崗石。回顧施工過程中，一度遇到地下水滲入影響裝修。

鐵道局總工程司彭家德表示，「防水沒有很好的部分，我們就再去做這個灌漿處理，那最近應該都是已經控制住了。」

鐵道局表示A14站為機場捷運延伸計畫，原本經費52.9億元，經過疫情、俄烏戰爭等影響，原物料上漲，上修經費到60.43億元。

目前，A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台系統設備等工程，未來車站與第三航廈共構，直通入境和出境大廳，而A14站直達車的行李處理空間也會與第三航廈行李輸送空間銜接。

記者訪問旅客，劉先生指出，「整個串聯桃園到台北，所以交通上還算方便。」徐同學則說：「這裡很方便，因為這個機場那個快線，可以立刻過來。」

距離目前的機場旅館站一站即達，旅客都很期待，鐵道局表示，A14站工程已進入關鍵施工階段，會朝116年底與第三航廈啟用的目標邁進。

