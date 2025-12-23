機捷A14站點在這裡！交通部：將和桃園機場「第三航廈」同步啟用

交通部說明，機捷A14站預計在2027年正式完工。 圖：交通部鐵路局／提供

[Newtalk新聞] 隨著交通部公布桃園國際機場第三航廈北登機廊廳將在本月25號率先啟用，交通部鐵道局補充，桃機第三航廈的正下方還有一個備受矚目的工程，就是桃園機場捷運最新站點A14站，預計在2027年和第三航廈主航廈同步啟用。

交通部說明，機場捷運A14站工程需要在機捷既有路線正常運行的情況下進行臨軌作業，在工程施作上具有一定難度。對此，交通部鐵道局和經營機場捷運的桃園捷運公司商討後，決定採單線封閉的方式，將工程分為四階段進行，協調土建、裝修、機電和月台門等系統同步施工，才能在確保行車及工作人員的安全下，逐步推進工程進度。

作為未來國門形象之一的機場捷運A14站設計充滿巧思，站內除了規劃大型LED影響牆，以動態呈現台灣的人文風貌和自然景觀外，站內高密度柱列和原創天花單元設計，更能形塑具有儀式感的動線尺度，讓旅客踏入車站即可感受到機捷A14站和桃園國際機場第三航廈設計的一致性。

至於機場捷運A14站何時亮相，交通部表示，機捷A14站預計在2027年正式完工，屆時將和桃園機場第三航廈主航廈和南登機廊廳同步啟用，讓車站不僅僅是交通轉乘節點，也是國際旅客認識台灣的第一站。

機捷A14站設計圖。 圖：交通部鐵路局／提供