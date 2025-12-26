機捷A14站 目標116年底配合桃機第三航廈同步啟用

（中央社記者黃巧雯台北26日電）桃園國際機場捷運機場第三航廈站（A14站）工程進入月台及系統設備施工等關鍵階段，天花板延伸第三航廈波浪起伏設計。鐵道局今天表示，目標116年底配合第三航廈同步啟用。

交通部鐵道局今天舉行記者會說明，95年機場捷運主線興建時，已確定機場第三航廈站（A14站）初期興建規模，以完成軌道月台層及預留穿堂層結構為原則（目前第一期車站主體結構）。

行政院在106年8月7日核定「機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫」，配合三航廈細部設計成果賡續辦理後續工程，工程包括車站建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯、新增出入口及其它結構體、以及核心機電系統工程、自動收費、行李處理及航班資訊系統等。

廣告 廣告

鐵道局表示，目前A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備，依預定期程進場施工。

鐵道局北工分局副分局長王村竹說明，A14車站位於第三航廈下方，未來將可通達第三航廈的入境及出境大廳，且還會有直達車行李處理空間，與第三航廈行李輸送銜接。

王村竹表示，第三航廈航站室內天花板採用波浪起伏造型，象徵福爾摩沙山巒的起伏意象，結構巨柱造型來自榕樹意象；至於A14車站牆面及天花板以白色為主色調，地坪選用淺灰色花崗石，而柱列設置上照燈，間接照明於柱及天花板，藉由光線襯托強化天花板起伏感，延伸第三航廈天花設計意象。

不過，鐵道局總工程司彭家德表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭以及物價上漲影響，這項計畫經費從原先的新台幣52.94億元，修正為60.43億元。

彭家德表示，去年機場公司將結構工程交由鐵道局施工後，進場裝修時發現，先前委外廠商未妥善處理地下水，導致B3層滲水，後續已透過灌漿等方式改善，目前問題已解決。

彭家德說，鐵道局已要求承包廠商加派人力，全力趕工，目標A14站能配合第三航廈於116年底同步啟用，屆時旅客可直接搭乘機場捷運至A14站，方便前往第三航廈搭機。（編輯：林恕暉）1141226