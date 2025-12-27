機捷A19站深夜實兵演練 模擬縱火與持刀攻擊強化聯防

為確保大眾運輸系統在面臨重大突發安全事件時能迅速反應，桃園市政府警察局捷運警察隊與桃園大眾捷運公司，於昨(26)日深夜至27日凌晨，在機場捷運A19桃園體育園區站聯合舉行「多重災害模擬演練」。本次演練旨在強化跨單位通報聯繫、搶救及指揮協調能力，結合了轄區分局、消防局及醫療救護單位，針對大型活動結束後的尖峰人潮情境進行模擬。

演練模擬桃園棒球場活動結束後，一名歹徒於A19站穿堂層縱火引發濃煙，導致旅客驚慌推擠受傷。桃捷站務人員隨即通報行控中心(OCC)，啟動緊急應變機制，包含導引旅客疏散、列車不停靠A19站，並由自衛消防編組進行初步滅火。隨後情境升高，歹徒於環球商場空橋出入口持刀攻擊旅客。

捷運警察隊接獲OCC通報後立即行動，除調派警力趕赴現場，並同步通報轄區分局派員進行站外交通管制與疏導。在演練過程中，捷警隊與攜帶防護裝備的桃捷保全密切配合，展現專業壓制戰力，成功制伏並逮捕持刀歹徒，有效遏止危害擴大。

桃園市政府警察局捷運警察隊與桃園大眾捷運公司，在機場捷運A19桃園體育園區站聯合舉行「多重災害模擬演練」。圖：讀者提供

在事件受控後，演練進入災後處置階段。捷運警察隊持續協助現場蒐證與車站管制。消防及救護人員進場處置傷患，將受傷旅客送往天晟醫院救治。待消防單位確認火勢無復燃可能、搶修人員完成設備功能確認後，捷警隊確認現場安全無虞並撤除管制。最終由行控中心通告恢復正常營運，順利完成此次艱鉅任務。

捷警隊強調，捷運環境特殊且人潮密集，必須依靠與捷運公司長期的合作默契。透過此次實戰模擬，不僅檢視了各單位對縱火與隨機傷人事件的應變速度，更強化了警、消、捷三方的聯防機制，建構更安全的搭乘環境。

