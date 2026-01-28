機捷A20、A21整開案通過 桃市啟動可負擔住宅機制

（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市都市計畫委員會通過捷運機場線A20（興南）、A21（環北）站整體開發區土地使用規範。桃園市長張善政今天表示，將啟動可負擔住宅相關機制，出售給符合資格的年輕族群，自治條例也在審查中。

張善政上午主持市政會議時表示，該案在既有建築法規架構下，針對達一定開發規模的建築基地放寬基準容積率20%。

張善政說，依據規範，未來在A20、A21整體開發區內，建築基地面積達1500平方公尺以上者，開發者須回饋一定比例作為可負擔住宅使用；可負擔住宅自治條例目前正於市府進行審查，期望今年上半年送交市議會，後續再報中央審議。

廣告 廣告

張善政說，負擔住宅由市府出售給符合資格的年輕族群，與以出租為主的社會住宅不同；市府透過都市設計審議機制，確保可負擔住宅在建築品質與居住水準上，與同一開發案其他住宅一致。

張善政也說，A20、A21整體開發案是桃園落實TOD+（大眾運輸導向發展）概念下的前鋒案例，未來中壢體育園區、捷運綠線沿線站點，以及鐵路地下化後的相關土地，也將採取類似模式陸續推動。1150128