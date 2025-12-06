機捷A20、A21開發案納可負擔住宅規範 建商須捐建23坪以上住宅

桃園市政府都發局推動可負擔住宅政策，在近期公展中的「桃園機場捷運A20、A21整體開發區細部計畫土地使用管制要點」，已見捐建住宅作為可負擔住宅的規範納入，開發案將於12月15日在中壢區公所舉辦說明會。（圖／都發局）

桃園市政府都發局推動可負擔住宅政策，在近期公展中的「桃園機場捷運A20、A21整體開發區細部計畫土地使用管制要點」，已見捐建住宅作為可負擔住宅的規範納入，開發案將於12月15日在中壢區公所舉辦說明會。

這次土地使用管制修訂要點第3條，規定住宅區的建築基地面積達1500平方公尺以上者，須捐建住宅予桃園市住宅及都市更新中心，市府則提升其基準容積至1.2倍，並規範捐建的住宅室內面積介於45至78平方公尺，約為市場23坪到35坪的房型，且包含土地與公共設施持分，配置1汽車及1機車停車位等條件，以確保捐建住宅品質與居住機能。

都發局說明，目前正在準備可負擔住宅自治條例草案，也優先鎖定捷運場站周邊的整體開發區導入可負擔住宅，呼應市長張善政在11月28日所提出的TOD＋理念，讓站站都有家。目前A20、A21的區段徵收已經完成配地，陸續有開發商進駐規畫建案，這次修訂土地使用管制要點，針對可負擔住宅政策，希望透過適度提升基準容積，引導開發者投入建置，以促進捷運周邊地區的集約與均衡發展，提升住宅供給品質，並確保公共利益最大化。

都發局指出，目前公展中的土地使用管制要點修訂案，辦理說明會並收集各方意見後，依循民意酌修內容，送經桃園市都市計畫委員會審議，如獲委員支持，最快明年上半年度公告實施，未來請照規模達上面基地規定的開發商，需配合執行可負擔住宅的捐建。

