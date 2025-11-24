機敏關鍵設施「淡水海纜站」今防護操演 保二特勤隊首度亮相

海底電纜不僅是商業網路的通信用途，更是軍事上的指揮管制命脈，台灣屬於海島國家，更依賴海底電纜對全球通訊，近年海底通訊海纜損壞事件頻繁發生，根據國安單位統計，每年平均發生7至8件斷纜障礙、約8成是人為因素。除了海上破壞外，海纜站更可能在戰時成為敵方第五縱隊率先攻擊目標，行政院國土辦公室為了落實國家基礎關鍵設施保護，今天將在淡水海纜站實施防護演習，保二總隊特勤隊也將首度亮相。

淡水海纜站被美國列為「國家基礎設施保護計畫」機密名單，行政院國土辦公室結合負責關鍵基礎設施守備任務的警政署保二總隊，上午將首度實施防護操演，除了接受軍事化訓練的保二總隊以外，從未曝光的保二特勤隊也將現身。

淡水沙崙里里長近日對里民發布公告，今(24日)上午九時至下午五時，將於漁人碼與後備指揮部動員管制學校的部分路段與區域實施演習，里長還特地提醒里民，操演將使用煙霧彈及震撼彈，希望民眾不要過度驚慌。

保二總隊保二總隊職司國營事業機構，包含電廠、天然氣接收站，中華電信海纜機房、衛星機房、以及北中南科學園區及科技產業園區（加工出口區）安全維護工作。

經全民防衛韌性實施後，從2023年進行年輕化換血以及大幅擴編，目前員額約3000名，未來仍會繼續擴增。同時新進人員與原單位人員，全都必須接受軍事訓練，加強關鍵基礎設施安全防護。由於所有成員軍必須由軍方代訓，因此也被暱稱為「第二陸軍」，特殊的是，保二為了加強機動打擊能力，還成立特勤部隊，除了由軍方及警方維安特勤隊代訓，更請來美方綠扁帽部隊指導。

海底電纜是戰略關鍵的支撐力量，它使「指揮管制」（C2）成為可能，包括即實時情報傳遞、目標指示、聯盟間的互通性、後勤協調，以及國家司令部的聯繫等，全都依賴這些實體的電纜，考驗電纜的完整性、保密性與可用性。

我國目前有頭城、淡水、八里、枋山四個海纜登陸站，透過光纖海纜連結全球，這些關鍵設施，除了由保二總隊負責安全維護外，也將由未來駐防在北、中、南三地的保二特勤隊，擔任快速反應部隊馳援。

