機會有限！政府發錢「新北市民最高領近4萬」 申請方式一次看

新北市民買電動機車可享各項補助，申請名額有限。（圖／翻攝自新北市政府環保局）

新北市115年（2026年）電動機車補助方案開跑！新北環保局指出，本次不僅延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元，「早鳥」1萬元及「雙汰舊」9000元（須汰除兩輛老舊機車並新購一輛電動機車）補助；若搭配經濟部7000元補助、環境部3300元獎勵金，若採取「雙汰舊」方案會有兩份車體回收獎勵金，單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。

新北環保局購車補助加碼 早鳥、汰舊均有優惠

先前新北環保局公告115年電動機車補助方案，環保局長程大維表示，114年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數及電動機車設籍數均為六都第一；為進一步減少移動污染源，115年提供全面性的加碼補助方案。

環保局說明加碼細節，「早鳥加碼補助方案」從9000元提高到1萬元（限量4500名）及「雙汰舊加碼方案」從6000元提高到9000元（限量1000名）。此外，為照顧弱勢族群，中低收入戶無論新購或換購電動機車，環保局均額外加碼補助1萬元，且不限額。

市民「雙汰舊」買電動機車，單筆最高補助金額可達3萬9600元。（圖／翻攝自新北市政府環保局）

115年新北市電動機車補助 申請資格、方式

申請資格方面，車主要是新北市民、設籍於新北市滿一年以上，且為年滿18歲。如要汰換舊的燃油機車，該車須設籍於新北市，並於民國104年12月31日前（含）出廠，持有10年以上燃油機車的市民可把握機會；在新車方面，向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為115年1月1日（含當日）後。

要如何申請？可到新北市環保局網站補助專區下載申請表格，依線上申辦系統流程完成申請。環保局提醒，115年度補助名額有限，1月1日開始後，補助金依申請順序核發，名額有限發完為止；要注意的是，有退件或逾期申請等情形，將視同放棄該次補助，此外，已接受過環保局電動機車補助者，本次不予以補助。

不只新北 中央也有發錢補助買電動機車

上述方案可搭配環境部獎勵金：回收淘汰96年6月30日（含）前出廠的老舊機車，環保署每輛補助新台幣2000元，且於獎勵期間新購電動機車於國內使用，並同意將溫室氣體減量效益2.3公噸CO2e歸屬環保署，即可申請1000元獎勵金，加上回收獎勵金每輛300元，共可申請總額3300元。

至於經濟部7000元補助，根據「電動機車產業補助實施要點」新購受認可電動機車，普通重型第1、2級，普通輕型第1級每輛補助7000元；普通輕型第2級、小型輕型等級每輛補助5100元，期限至115年12月31日止。

