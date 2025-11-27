機會難得！參觀桃園捷運綠線工地 明上午10時開放報名
桃園市長張善政昨（26）日上午於市政會議前宣傳「捷運綠線114年工程成果參訪活動」。張善政表示，此次特別開放車站工區與潛盾隧道，目的在於讓市民深入瞭解捷運綠線的最新施工進展，也讓大家看見大型地下工程的複雜性與高難度，包括深層開挖、地下水控制與跨國技術協作等關鍵挑戰。活動自11月28日開放報名，名額有限，邀請大家把握難得的機會，走入捷運綠線的施工前線，親身見證桃園每一段軌道背後的技術與心力。
張善政指出，捷運綠線由韓國、日本、德國及國內多支團隊共同投入，從無到有，以一磚一鏟持續推進捷運建設。張善政強調，捷運一旦完工通車，隧道即不再對外開放，也看不到潛盾機，感謝捷運工程局在緊湊工期中仍用心規劃導覽動線、整理工地並強化安全維護工作，積極籌辦此次參訪活動。此次參訪活動對市民及學生而言，不僅是城市建設的最佳學習現場，更是千載難逢的見證機會。張善政也提到，上周「2025富岡鐵道生活藝術節」廣受家庭與學童熱烈參與，顯示桃園軌道文化具深厚吸引力，期待藉由此次活動更有助於啟發年輕世代對工程、城市建設與交通科技的興趣。
捷運工程局表示，此次以「跟著綠線走・捷運成真中」為主題，採親身體驗的方式，將工地化為教室，邀請大朋友與小朋友們走入工地第一線，理解捷運從規劃、施工到成形的完整歷程。活動規劃3條路線，由專業工程師親自帶領，參訪內容包括全國最深的G07地下車站、桃園段地下隧道、G13高架車站與潛盾作業區等關鍵工點，打造一趟兼具知識性與參與感的城市建設探索之旅。此次活動將於11月28日上午10時起開放網路報名，更多資訊請至「桃園軌道願景館」臉書。
捷運綠線成果參訪活動11/28開跑 張善政邀國人親身見證桃園重大建設進展
