高雄一處大樓半夜發生停車驚魂，機械式停車位突然故障，導致一名男性駕駛連人帶車受困將近兩小時。廠商獲報到場維修，認為是昇降機零件老化導致，但管理員認為車輛超重也是原因之一。什麼情況？一起來看看。





機械停車位故障！ 高雄1駕駛受困近2小時

高雄一處大樓半夜發生停車驚魂，機械式停車位突然故障。（圖／民視新聞）





停車塔不斷閃著紅色警示燈，但大門卻是無法開啟，凌晨12點多，有住戶連人帶車受困裡頭。朋友接到求救電話，趕緊找來消防員和電梯廠商趕到現場，直到凌晨一點半，車輛和人員才終於成功脫困，結束這場停車塔的電梯受困驚魂記。受困駕駛說，他原本要開車去店裡，要出門上班，就卡在電梯裡。這地點在高雄三民區一處大樓，男子準備開車出門上班，卻沒想到連人帶車受困停車塔約兩小時，更慘的是，他早上才剛被困過一次。

機械停車位故障！ 高雄1駕駛受困近2小時

男子準備開車出門上班，卻沒想到連人帶車受困停車塔約兩小時。（圖／民視新聞）





停車塔哪裡出了問題？廠商維修排除故障後，認為是昇降機零件老化導致。電梯廠商說車庫老舊了，等於說不換零件的話，太重的車是不行的。管理員也說，車台載重量是兩千公斤，那部車都是兩千多，裡面再放東西就兩千多了，暫時不給他停了，這樣車台會壞的。

還好最後成功排除故障，整起事件有驚無險，沒有造成任何人員傷亡。





