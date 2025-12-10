機械停車塔構造曝！ 必裝「防墜裝置」 駕駛未關門恐翻車

機械式停車塔是現代都市解決停車空間不足的重要設施，但其安全性備受關注。（圖／TVBS）

機械式停車塔內部構造曝光，整座設備都依靠電腦控制，車內人員必須下車，廠商強調設備都得加裝防墜裝置，可以讓鍊條斷掉時緊急停止運作，每個月必須檢修一次，不過駕駛沒有關好車門、拉手煞車，也會造成翻車、故障事故。

機械式停車塔是現代都市解決停車空間不足的重要設施，但其安全性備受關注。（圖／TVBS）

在機械式停車塔的標準操作流程中，駕駛需將車輛緩緩駛入停車塔內，確認對準格子後等待工作人員指示，接著拉起手煞車、排檔桿打入P檔，所有車內人員必須下車，最後一個步驟是確實關緊車門。機械式停車塔工作人員表示，人員必須下車是因為機械式設備上下移動時可能造成危險，同時駕駛也需注意轉彎角度和停車位置是否正確。

廣告 廣告

整座停車塔的運作完全依靠電腦控制，車輛上升到定點後會自動找到空格平移進去，取車時也是相同原理，直到出口處車頭會轉正，再由駕駛入內開出。針對近期發生的車身翻覆事故，專家分析最大主因可能是鍊條斷裂。機械式停車塔廠商林先生強調，當機械突然故障時，設備會啟動煞車系統，在車子掉落時將其制住，這種防墜裝置是必要的安全設施，且需由政府認可的專業人員進行檢修。

機械式停車塔雖由電腦控制運作，但須裝設防墜裝置，使用者也須遵守標準操作流程以確保安全。（圖／TVBS）

機械式停車塔的運作原理類似大型電梯，同樣使用鍊條系統，一旦鍊條斷裝就會導致急速墜落，進而使車輛翻覆。因此，所有停車塔都必須加裝防墜裝置，在感應到車輛在設備內出現異常狀況時能立即停止運作，避免危險發生。林先生進一步解釋，人為疏失也是可能的事故原因，例如操作人員在機器開始運作時沒有注意到車門未關好，他強調在操作過程中必須確認是否有異常狀況，必要時進行復歸後才能繼續運作。

為確保安全，機械式停車設備每個月都需要請專業廠商進行檢修，以防止機器故障。同時，駕駛也必須確實拉好手煞車避免車輛滑動，並重複確認各項安全措施無虞，才能有效防止類似意外再次發生。

更多 TVBS 報導

上海地鐵「蹲坐」成風氣 專家籲：隱藏絆倒風險

隱藏式門把手凍結卡死！電動車主冬季急跳腳 緊急情況恐釀災

颱風騎士注意！「毋通」穿拖鞋出門 專家揭致命風險

男跑日月潭環湖馬拉松吃補給站「炸魚」 吞5刺卡喉嚨8hrs

