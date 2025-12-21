機械公司負責人返鄉認購十萬支銀柳 助農友也助弱勢

民視新聞／綜合報導

說到三星鄉，大家第一個想到的，應該就是三星蔥了吧！但其實這邊的銀柳產量也很驚人，年產量可達五百萬支以上，佔全台的八成，甚至還能外銷。而在內需市場上，一間機械公司的負責人由於本身是宜蘭子弟，最近返鄉認購10萬支銀柳，除了幫助農友，也會做成加工品分送給弱勢。

將銀柳插在罐子內，配上各顏色乾燥花，再打上燈，超級有氣氛，

一旁還有用銀柳製作而成的各種商品，祈福小物、除臭包、甚至就連需要提煉的精華液都有。不說不知道，原來這些都是銀柳的相關商品大。宜蘭三星除了蔥有名之外，很少人知道它的銀柳年產量，可達五百萬支以上，佔全台八成，也相當驚人，不過銀柳主要是出口外銷。

宜蘭三星鄉的銀柳，因為得天獨厚的地理條件，全盛時期種植面積高達120公頃，是宜蘭代表性花卉作物。而在國內市場，過年時很多人會採銀柳當節慶擺飾，因為台語讀音和銀兩接近，象徵財富。而這回雖不是過年，一名宜蘭土生土長的機械公司負責人，返鄉採購了十萬支銀柳，除了幫助農友，也會加工成盆景分送弱勢。

農業部農糧署東區分署長林美華：「我們也希望在銀柳產業，未來他的採購能夠更規模化，再把社會企業導進來，讓企業也參與我們在地的農業產業活動。」

除了希望銀柳採購能更規模化，農糧署表示，希望未來也能導入更多社會企業，讓更多企業參與在地農業產業活動，讓政府輔導與企業採購雙軌並行，提高整體銀柳產業的價值。

