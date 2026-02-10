機械公會：產業景氣復甦 今年出口產值看增10%

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣機械工業同業公會今天下午公布1月機械出口值29.76億美元，機械公會指出，已連續3個月單月出口值超過29億美元，顯示整體機械產業景氣已復甦且穩定成長中。

展望今年，公會指出，歷經美國對等關稅影響，對美出口上下震盪後，目前全球經濟不確定性已逐漸降低，台灣機械產業復甦並穩定成長中，預期全年整體機械產業出口將可望成長5%至10%，機械產值目標成長10%以上。

機械公會公布1月機械出口值29.76億美元，較2025年1月出口22.83億美元成長30.3%。以新台幣計算938.27億元，較去年同期成長24.9%。

公會分析，機械出口值從2025年2月起已連續12個月正成長，雖去年1月因春節假期工作天數較少，使得出口值較低，但今年1月出口值達29.76億美元，連續3個月單月出口值都超過29億美元，整體機械產業景氣已復甦且穩定成長。

機械公會表示，受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體產業需求持續湧現，電子設備與檢量測設備出口訂單表現亮眼，1月出口分別成長33.9%與23.8%，兩者合計占機械總出口值約34%，是台灣設備出口的主要項目。

觀察工具機產業，機械公會指出，1月出口金額1.56億美元，較去年同期增加15.7%，但單月出口值偏低，較2025年12月出口值1.77億美元減少11.9%，機械公會表示，這顯示工具機產業仍受到市場需求動能不足與新台幣匯率較強勢影響，出口訂單競爭激烈。

觀察匯率，機械公會表示，台灣整體產業出口亮眼帶動新台幣匯率較為強勢，仍持續影響機械產業出口競爭力，日圓和韓元兌美元貶值幅度超過新台幣，台灣工具機標準機型與泛用機型，過往性價比優勢不再，訂單爭取較為不易。（編輯：林家嫻）1150210