機械公會80週年！ 賴清德承諾爭取關稅最優惠「報國機會來了」

總統賴清德（左5）6日與國發會主委葉俊顯（左起）、台灣機械工業同業公會榮譽理事長柯拔希、立法院副院長江啟臣、台灣機械工業同業公會理事長莊大立、台灣機械工業同業公會監事會召集人胡永進、經濟部長龔明鑫、美國在台協會處長谷立言一起出席台灣機械工業同業公會80週年酒會。

台灣機械工業同業公會今（6）日舉辦「80週年慶酒會」，總統賴清德到場祝賀，感謝機械業為「工業之母」，政府會持續努力爭取美國的對等關稅調降、不疊加，以及232調查條款的優惠待遇，他也提到，希望業者能一起「工業報國」，運用智慧化發展，響應政府投入國防工業。

機械公會的80週年活動，已舉辦國際高峰論壇、編纂機械工業八十年史，以及6日的「80週年慶酒會」，總統賴清德、立法院副院長江啟臣、經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、總統府資政沈榮津、AIT處長谷立言等人到場祝賀。

廣告 廣告

機械公會理事長莊大立活動前受訪時提到，美國關稅談判「當然是越低越好，但更重要的趕快談好，不要一直拖，只要沒確定，業者就不敢下決定」，匯率的重點是要穩。

對於業者來說，莊大立認為，透過「大量生產」換取更低成本的這條路已不適合台灣，因為當前有韓國、中國大陸等資本雄厚的競爭對手，量再大也追不上，與其拚價格，不如拚專業。

「不要想當二刀流！」莊大立用知名球星大谷翔平妙喻，「你看他當了投手後，盜壘就變少了」，想兼顧兩個角色，力量就分散，不如聚焦、專精，從應用端找到強項去深耕。

谷立言致詞時表示，多年來，美台透過雙向投資，持續深化在半導體、五金、資安、機械等領域合作，對於機械公會的會員來說，台美經貿關係正邁向全新的黃金時代，可結合美國的創意、加上台灣的精密工程，協助美國再工業化、建立安全的非紅供應鏈，以及拓展台灣的國防工業基礎，這3個領域會有大商機。

賴清德表示，近年來國際供應鏈重整，尤其美國總統川普在今年4月宣布對等關稅後，他親赴台中工業區與業者座談，了解產業困境，政府會持續努力與美國達成協議，相較鄰近國家更有競爭力。

廣告 廣告

賴清德提到，政府目標在2030年前將國防預算提高至GDP的5%，除了對外軍事採購，也會推動國防工業、國防自主，成功與否就要看產業參與度，期待機械業者運用智慧化發展，響應政府投入工業報國的行列中，他笑說「現在，各位報國的機會來了」。

賴清德表示，也鼓勵台灣產業進一步跟美國合作，增強產業實力，機械業是工業之母，更是製造業支柱，政府會審慎因應、勇敢承擔，只要國家團結、朝野合作，政府和產業一起合作，相信能克服難關。

更多鏡週刊報導

郭台銘母親辭世／鴻海原始金主初永真 曾助國民黨度過難關

新壽、北市府輝達案分手費44.7億元 吳東亮首度說明真實心聲

郭台銘母親辭世／郭台銘以孝立業公開放閃 「和媽媽相處很幸福」