機械公會80週年！賴清德承諾爭取關稅最優惠 籲業者響應國防自主

總統賴清德出席台灣機械工業同業公會「80週年慶酒會」，並與理事長莊大立共同切下生日蛋糕。徐筱嵐攝



國內機械業迎來80週年，台灣機械工業同業公會今（11/6）日舉辦「80週年慶酒會」，總統賴清德到場祝賀致詞，對於機械產業因美國對等關稅帶來的衝擊，他強調，政府持續努力與美國達成協議，爭取關稅調降、不疊加，以及232國安調查條款爭取到優惠待遇，同時，政府目標在2030年前提高國防預算至GDP的5%，除了對外軍事採購，還會挹注國防工業、國防自主，呼籲業者「工業報國」，運用智慧化發展，響應政府投入國防工業。

台灣機械公會為了慶賀80週年，舉辦系列活動，包括國際高峰論壇、編纂機械工業八十年史等，以及「80週年慶酒會」，本次以「榮耀80 智慧升級、AI領航 邁向綠色永續」作為主題，總統賴清德、立法院副院長江啟臣、經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、總統府資政沈榮津等皆到場慶賀。

總統賴清德致詞時，除了慶祝機械公會80歲生日快樂，也代表國家表達感謝，機械公會80年來推動台灣經濟發展，寫下無數貢獻，希望能幫台灣迎來下一個輝煌燦爛的80年，在致敬過去的同時，更是站穩腳步、對未來大步向前。

賴清德指出，近年來面臨國際供應鏈重整，美國祭出對等關稅，尤其美國總統川普在今年4月宣布關稅稅率後，他曾親自赴台中工業區與業者座談，了解產業面臨的困境，並強調政府會持續努力與美國達成協議，爭取關稅調降、不疊加，232國安調查條款爭取優惠待遇，相較鄰近國家會更具有競爭力。

賴清德提到，政府目標在2030年前將國防預算提高至GDP的5%，除了對外進行軍事採購，還同步推動國防工業、國防自主，此事成功與否就看產業參與度，期待機械業者運用智慧化發展後，能夠響應政府投入工業報國的行列中。

賴清德強調，會與美國談對等關稅、平衡貿易逆差，鼓勵台灣產業進一步跟美國合作，增強產業實力，機械業是工業之母，更是製造業支柱，政府會審慎因應、勇敢承擔，只要國家團結、朝野合作，政府和產業一起合作，相信能夠克服難關。

機械公會理事長莊大立則表示，自8月7日起，美國對全球實施對等關稅，各國關稅陸續公布，其中對台關稅稅率為20%，相較日韓等競爭對手國15%的稅率，將使機械產品不利出口美國，加上新台幣匯率波動影響，也是對外出口競爭力的關鍵。

莊大立指出，目前正是機械產業面對出口接單不易，國內市場因匯率而受日本步步進逼的時刻，機械產業需要能夠喘息的空間，政府應站在維持產業存續、保全國家重要實力的戰略角度，及時伸出援手，讓機械產業能夠站穩、重新出發。

莊大立也說，儘管國際情勢動盪不安，但機械產業在起伏中逐漸回穩，呈現緩步向上。展望明年，中東戰事可望落幕，戰後重建商機可期，美中關係由劍拔弩張到逐漸和緩，對經濟影響會慢慢減弱，地緣政治緊張局勢紓解有助於推動經濟活動加速恢復，以及投資信心的上揚。

展望望下一個十年機械工業產業發展，莊大立提出六大因應策略，一是貼近客戶，成為信賴夥伴；二是策略聯盟，集團化服務提供完整解決方案；三是發展利基型產品與應用市場；四是建立具差異化之核心技術能力；五是培養多元的機械產業發展人才；六是精實企業體質，提升產業競爭力。

