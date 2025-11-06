機械公會80週年！賴清德承諾爭取關稅最優惠 籲業者響應國防自主
國內機械業迎來80週年，台灣機械工業同業公會今（11/6）日舉辦「80週年慶酒會」，總統賴清德到場祝賀致詞，對於機械產業因美國對等關稅帶來的衝擊，他強調，政府持續努力與美國達成協議，爭取關稅調降、不疊加，以及232國安調查條款爭取到優惠待遇，同時，政府目標在2030年前提高國防預算至GDP的5%，除了對外軍事採購，還會挹注國防工業、國防自主，呼籲業者「工業報國」，運用智慧化發展，響應政府投入國防工業。
台灣機械公會為了慶賀80週年，舉辦系列活動，包括國際高峰論壇、編纂機械工業八十年史等，以及「80週年慶酒會」，本次以「榮耀80 智慧升級、AI領航 邁向綠色永續」作為主題，總統賴清德、立法院副院長江啟臣、經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、總統府資政沈榮津等皆到場慶賀。
總統賴清德致詞時，除了慶祝機械公會80歲生日快樂，也代表國家表達感謝，機械公會80年來推動台灣經濟發展，寫下無數貢獻，希望能幫台灣迎來下一個輝煌燦爛的80年，在致敬過去的同時，更是站穩腳步、對未來大步向前。
賴清德指出，近年來面臨國際供應鏈重整，美國祭出對等關稅，尤其美國總統川普在今年4月宣布關稅稅率後，他曾親自赴台中工業區與業者座談，了解產業面臨的困境，並強調政府會持續努力與美國達成協議，爭取關稅調降、不疊加，232國安調查條款爭取優惠待遇，相較鄰近國家會更具有競爭力。
賴清德提到，政府目標在2030年前將國防預算提高至GDP的5%，除了對外進行軍事採購，還同步推動國防工業、國防自主，此事成功與否就看產業參與度，期待機械業者運用智慧化發展後，能夠響應政府投入工業報國的行列中。
賴清德強調，會與美國談對等關稅、平衡貿易逆差，鼓勵台灣產業進一步跟美國合作，增強產業實力，機械業是工業之母，更是製造業支柱，政府會審慎因應、勇敢承擔，只要國家團結、朝野合作，政府和產業一起合作，相信能夠克服難關。
機械公會理事長莊大立則表示，自8月7日起，美國對全球實施對等關稅，各國關稅陸續公布，其中對台關稅稅率為20%，相較日韓等競爭對手國15%的稅率，將使機械產品不利出口美國，加上新台幣匯率波動影響，也是對外出口競爭力的關鍵。
莊大立指出，目前正是機械產業面對出口接單不易，國內市場因匯率而受日本步步進逼的時刻，機械產業需要能夠喘息的空間，政府應站在維持產業存續、保全國家重要實力的戰略角度，及時伸出援手，讓機械產業能夠站穩、重新出發。
莊大立也說，儘管國際情勢動盪不安，但機械產業在起伏中逐漸回穩，呈現緩步向上。展望明年，中東戰事可望落幕，戰後重建商機可期，美中關係由劍拔弩張到逐漸和緩，對經濟影響會慢慢減弱，地緣政治緊張局勢紓解有助於推動經濟活動加速恢復，以及投資信心的上揚。
展望望下一個十年機械工業產業發展，莊大立提出六大因應策略，一是貼近客戶，成為信賴夥伴；二是策略聯盟，集團化服務提供完整解決方案；三是發展利基型產品與應用市場；四是建立具差異化之核心技術能力；五是培養多元的機械產業發展人才；六是精實企業體質，提升產業競爭力。
更多太報報導
見證產業80載蛻變！從美中貿易戰到AI狂潮 機械公會新書肩負指引未來重任
機械公會80週年！莊大立：盼全球局勢和緩 業界最需「確定性」與「穩定匯率」
兆元產業啟動雙軸轉型！機械業80週年論壇：聚焦七大議題 擘劃智慧製造新戰略
其他人也在看
才說三立集團入主是加分，大同總座沈柏延可能被拔掉！傳張榮華換將找來「這組合」，背後目的拆解
百年企業大同(2371)又有人事變化，在三立集團董事長張榮華入主後，張榮華人馬陸續進駐大同集團關係企業董事會，現在傳出大同公司總經理沈柏延將有異動，新人事雖至今仍未公告，但傳聞已引起市場關注。 據了解，張榮華已挖角東元電機總經理張松鑌接手大同新任總座，準備在11月10日就任，張榮華將借重他的專長，讓大同回歸重電本業發展，而張松鑌也將帶進原先在東元的幹部群，希望一掃過去王光祥時代、重資產輕本業營運的發展策略。 日前針對三立入主，張榮華擔任董事長一職，身為「老大同人」的沈柏延，才提到「三立集團加入是加分」，認為可以補足大同以往行銷的弱點，且張榮華重視專業發展和業務拓展，整體而言他認為三立集團加入是加分，沒想到就可能被拔掉換人。今周刊 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鴻海營收創高卻漲不動？重返250元後翻黑震盪 分析師看法出爐
國際電子代工大廠鴻海（2317）昨日公布10月營收，創下單月歷史紀錄，不過今日股價卻暫陷震盪，雖一度重新站回250元大關，但後續卻翻黑觸及246元。運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海昨日有資金先行卡位，包含長線與隔日沖資金，因此也跌不下去，不過早盤消化隔日沖賣壓才有機會再攻，下半場會比較有機會。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
摩爾定律到極限！蔣尚義：台積電被競爭者追趕 小晶片與系統設計成新戰場
【記者呂承哲／台北報導】前台積電共同營運長、鴻海董事蔣尚義出席遠見高峰論壇，他指出，AI正成為繼大型電腦、個人電腦與智慧型手機之後，推動半導體技術進化的全新驅動者，全球產業正從單一產品時代邁向多元化應用的新階段。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 1 天前
國巨、華新科...被動元件股價翻身！AI帶動結構性成長，台股老手看好「這3檔」，把握拉回好時機
2023年全球AI發展大爆發以來，台股已有多個族群受惠，近期延伸到傳統的被動元件。在大漲一波後，後續發展方向為何？還有哪些個股值得留意？今周刊 ・ 1 天前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才說三立入主是加分！大同總座沈柏延恐遭撤換 傳張榮華挖角東元「這組合」
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導百年老牌企業大同（2371）再傳人事異動。三立集團董事長張榮華入主後，已陸續派系人馬進駐關係企業董事會，如今市場盛傳，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
大宇資訊真要轉半導體嗎？突發重訊要更名 董事長致員工內部信曝光
大宇資（6111）4日召開董事會，同時發布重訊，宣布將更名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），並轉型為科技＋半導體＋能源為核心的控股與營運公司，預示著該公司將邁向全新發展篇章。這一決定引發業界與市場的高度關注，因為這不僅僅是企業名稱的更換，背後是大宇資整體戰略的大幅調整。董事長凃俊光也於同日向內部發送信件，強調此次改名與轉型將帶領公司進入下一個世代，並將半導體、電力與智慧融合為企業發展的核心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 1 天前
擺脫降息風！5檔台股高息ETF配息提高 00934今年來調升4倍最多
台股高息 ETF「降息風」結束？15 檔 11 月除息的高股息 ETF 陸續揭曉最新配息狀況，受今年下半年台股持續創高行情驅動，當中共有 5 檔調升配息、9 檔持平，其中調升金額最多的為中信成長高股息 (00934-TW)鉅亨網 ・ 1 天前
MSCI季調出爐！新增信驊等6檔剔7檔 南亞科未入列卻大漲搶鏡
今（6）日，國際指數編製公司MSCI（明晟）公布最新半年度調整結果，台股在全球標準型指數中新增信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電子（2449）及東元（1504）共6檔成分股，並剔除宏碁（2353）等7檔；在全球小型指數部分則新增宏碁等11檔、剔除凌華（6166）等24檔，調整結果將於11月24日盤後生效。市場焦點除了信驊榮登「股王」續創新高外，原本被市場寄予厚望的南亞科（2408）雖意外落榜，今日仍強勢逆襲，大漲10元股價來到148元漲幅7.25%成為盤面亮點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
特斯拉股東會前夕強漲4% 台積電被超車掉到全球市值第10大
特斯拉Tesla美國時間周四 (6日) 將召開年度股東大會，投資人將投票表決公司未來發展方向及執行長馬斯克薪酬提案，昨天股價大漲4%來到426美元，市值重返1兆5360億美元，一舉超車台積電（2330）的1.52兆元拿下全球第九大企業，護國神山下跌0.14%讓出位置，名次下滑到第10強位置。不過台積電本周末有運動會題材，傳輝達創辦人黃仁勳將出席，與魏哲家談話能否再激勵股價向上重返第九，亦值得關注。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
綠營懸崖勒馬 吳音寧台肥董座飛了
台肥4日召開董事會，外界預期行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將出任董事長，未料出現黑馬，董事會決議由台肥總經理張滄郎接下董座，吳則擔任董事，短短5天人事大翻盤。綠營人士認為此舉是懸崖勒馬，2026大選當前，沒有必要搬石頭砸腳，予在野黨可乘之機。中時新聞網 ・ 1 天前
股市高檔震盪，到底該怎麼選股？專家點名「這類股」是標配，甚至漲贏護國神山
近期股市氣勢如虹，但在頻創新高的行情也經常面臨震盪，投資難度隨之提高。法人認為，現階段選股不選市，選對類股比起大盤走勢還重要，AI熱潮方興未艾，科技類股仍是標配，部分個股的表現甚至超越大盤與護國神山，建議投資人可以透過主動式ETF參與行情。由群益投信發行的「群益台灣科技創新主動式ETF基金」股票代號（00992A），是全台首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，......風傳媒 ・ 3 小時前
【Follow法人】上周砍22萬張還不夠？玉山金換股娶三商壽後遭外資重砍逾4萬張登賣超王
三大法人今（6）日一改昨日大舉賣超態勢，轉為小幅買超15.81億元，但外資仍賣超51.61億元，連續五個交易日「提款」台股，累計賣超金額高達1,071.62億元。雖然玉山金（2884）與三商壽（2867）「婚事」塵埃落定，外資今日卻大舉賣超玉山金41,974張居冠。值得注意的是，上周外資已大砍玉山金共22.8萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前