機械出口連11紅！公會：AI需求帶動電子設備大豐收 2025全年成長9.1%

台灣機械產業展現強勁復甦韌性！根據機械公會最新統計，2025年12月機械出口值連續11個月正成長，累計全年出口值318.59億美元，較去年同期成長近1成。機械公會表示，受惠AI、高效能運算及半導體產業需求暢旺，帶動檢量測與電子設備出口大增，但工具機卻因日、韓匯率劇貶導致價差優勢消失，加上中國低價搶單，全年出口創2009年金融海嘯以來新低，未來匯率弱勢仍是出口競爭力的最大隱憂。

根據機械公會發布今年12月機械進出口統計，出口金額29.9億美元，年成長14.3%，若以新台幣計算為37.49億元，年增10.4%； 去年全年的機械出口值為318.59億美元，年增9.1%。

而進口部分，12月機械進口值為58.04億美元，年成長8.2%，合計全年的進口值為666.46億美元，年增41.7%；前3大進口設備分別是電子設備、檢量測設備及渦輪機。

機械公會指出，統計2025年全年機械出口值前3大品項，檢量測設備持續居冠，金額達54.84億美元，年增15%；其次是電子設備，金額為54.56億美元，年增率10.2%；工具機排名第三，金額20.04億美元，出口依舊呈現負成長。

至於前3大出口國，依序為美國、中國和日本，金額分別為83.39億美元、71.78億美元及24.65億美元，占比分別為26.2%、22.5%和7.7%。

機械公會說明，去年12月國內機械出口持續大幅成長，以美元計算年增14.3%，且自2月起已連續11個月正成長，累計全年的機械出口，較去年同期成長9.1%，整體機械產業正穩定增長中。其中，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體產業表現亮眼連帶電子設備產品需求增加，電子設備與檢量測設備出口表現亮眼，12月出口分別成長35.7%與15.5%，累計全年出口分別增10.2%與 15.0%。

工具機出口持續衰退，機械公會表示，去年12月出口金額1.77億美元、年減17.7%，其中對美國出口

減少19.8%，對中國出口也減少21.4%，前兩大市場均同步大幅下滑，主要仍是受到市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，全年出口值僅維持20億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低。

公會重申，新台幣匯率較競爭對手國強勢，持續影響台灣機械產業出口競爭力，觀察自2021年起至2026年1月9日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.2%，日圓貶值幅度高達53.2%，兩者相差達42%，以往國內設備售價較日本低2至3成的價差優勢完全消失。

另外，韓國累計貶幅也達34.1%，加上中國出口的低價搶單，台灣工具機在標準機型與泛用機型無法在價格上與日、韓與中國等地的業者競爭，是目前造成工具機出口金額大幅減少的重要因素。

回顧2025年，機械公會指出，全球經濟歷經美國對等關稅的衝擊，全球供應鏈與需求大亂，地緣政治影響也影響各國經濟發展。機械產業出口歷經2023年大幅下滑15.4%，2024年小幅下滑0.6%，於 2025 年則明顯成長9.1%，為產業注入一劑強心針，對美國與中國兩大出口主要市場表現皆為正成長。目前全球經濟不確定性已逐漸降低，機械產業正穩定成長中。

