機械手臂切除肌瘤 經陰道口術式腹部無傷口

好醫師新聞網記者王志成／台中報導

圖：婦產科林玉珊醫師／大里仁愛醫院提供

近來頗為「流行」的達文西機械手臂，又有新運用；45歲的魏女士因為近半年來出現下腹部悶痛，大里仁愛醫院婦產科林玉珊醫師檢查後發現，竟然有7公分的肌瘤。經採用達文西機械手臂系統結合經陰道自然孔手術，於術後一週後即返家休養。由於手術並未在腹部留下傷口，讓魏女士感到非常驚訝，林玉珊醫師表示，傷口只是藏在看不到的地方，這不只是手術傷口變小，更代表病人能更快回到自己的生活與角色中。

林玉珊醫師指出，傳統腹腔鏡手術雖屬微創方式，但仍需在腹部開設多個小切口。經陰道自然孔手術是利用陰道作為自然通道進入骨盆腔，完全免除腹部傷口。

林玉珊醫師說，經陰道自然孔手術雖創傷小，但傳統操作對醫師姿勢與體力要求高。第四代達文西機械手臂系統讓醫師能以坐姿操作控制台，透過細微手指動作即可精準帶動機械手臂。在手術過程中鏡頭穩定、視野清晰，醫師不再需要長時間維持高強度姿勢，能把專注力放在每個細節上，這讓手術更安全，也更優雅。