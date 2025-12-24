機械手臂立大功 門諾醫院成功救治腦出血患者

機械手臂精準微創抽吸深部血塊

宜蘭一名56歲男子，因腦出血一度意識模糊、半側肢體完全癱瘓，轉送花蓮門諾醫院，門諾醫院神經外科運用「機械手臂輔助腦出血抽吸手術」，清除深部液化血塊外，為患者爭取生機，經過休養，不僅意識恢復，也能自行坐起、配合復健，神經功能較術前明顯改善。

門諾醫院副院長、神經外科醫師邱琮朗表示，該名患者屬於典型高血壓性深部腦出血，血塊位置接近重要神經結構，傳統開顱手術風險極高；但當血塊進入液化階段，若能精準定位，則可考慮以微創方式抽吸，降低對腦組織的傷害。不過，關鍵就在於「精準度」，深部腦出血的手術容錯空間極小，抽吸路徑若偏離1毫米，就可能傷及重要神經或血管，導致不可逆後果。

基於患者病灶條件與風險評估，醫療團隊決定啟動「機械手臂輔助系統」。邱琮朗表示，相較傳統開顱手術，機械手臂輔助手術具備微創、穩定與高精準三大優勢，不僅減少顱骨開口範圍，也避免因大面積開顱造成腦組織位移，同時消除人手顫抖或角度偏移的不確定性。此技術特別適用於深部、小型或高風險病灶，未來亦可延伸應用於腦瘤切片、深部病灶定位及癲癇電極植入等手術。



根據衛生福利部統計，腦血管疾病長年位居國人十大死因前列，也是成人失能的主要原因之一。邱琮朗提醒，腦中風多與高血壓、高血脂、高血糖控制不良相關，民眾若出現臉歪、手腳無力、言語不清等症狀，應立即就醫，把握黃金治療時機，才能降低死亡與失能風險。