機械手臂輔助膝關節置換 精準、傷口小

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麻豆新樓醫院骨科王甫丞醫師以羅莎微創技術完成首例機器人輔助膝關節置換手術，助七旬婦擺脫膝痛，快速恢復。



（記者李嘉祥攝）

▲麻豆新樓醫院骨科王甫丞醫師以羅莎微創技術完成首例機器人輔助膝關節置換手術，助七旬婦擺脫膝痛，快速恢復。



（記者李嘉祥攝）

曾因右膝手術留下嚴重疼痛陰影的七旬婦人，面對左膝退化性關節炎的折磨，因恐懼手術而裹足不前，至麻豆新樓醫院骨科看診後，經王甫丞醫師建議與羅莎微創技術協助完成膝關節置換手術，是麻新首例「羅莎（ROSA）機械手臂」膝關節置換手術；術後恢復良好，不僅疼痛感大幅降低，更重拾行動自由。

麻豆新樓醫院骨科王甫丞醫師表示，該名婦人於其他醫院接受右膝手術時，經歷漫長劇烈術後疼痛，復原期也相當久，對「動手術」產生極大心理恐懼；近年左膝嚴重退化、疼痛難耐，影響日常生活，因而至麻新骨科門診求助，於門診過程中表達對手術疼痛的害怕，也擔心術後漫長的恢復期會造成家人照顧上的不便，經與病人及家屬進行深入探討，建議導入「羅莎機械手臂手術系統」。

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王甫丞醫師指出，傳統膝關節置換手術依賴醫師肉眼與經驗進行截骨與定位，羅莎機械手臂系統具手術時間短、傷口小、精準度高等優勢，術前可先進行精密的3D數位規劃、術中提供即時的數據回饋，機器人手臂以「毫米」級精準度協助醫師執行切骨，避開不必要的組織破壞與微血管損傷；因出血量極少、對肌肉組織的破壞降到最低，病人術後疼痛感與傳統手術相比顯著下降，大幅縮短復原期，讓患者能快速回歸正常生活。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏強調，首例羅莎手術圓滿成功，標誌醫院在尖端微創醫療技術上的新里程碑，未來新樓醫療團隊會持續引進智慧醫療科技，讓曾文溪流域及周邊地區鄉親於在地就能享受醫學中心等級的精準醫療服務與溫馨照護。