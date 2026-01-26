機械業減碳進入數據撐腰硬指標時代 綠色機械標章點名誰能活下來

機械業減碳不再各說各話，綠色機械標章上路後，節能表現正式用數據說話。圖／機械公會

為了讓台灣機械產業跟上全球減碳、節能這股趨勢，臺灣機械工業同業公會最近推出「綠色機械標章」。這個標章就是幫機械設備做了一張有官方認證的節能身分證，同時，讓外界一眼就能看出來，這台機械設備不是自己說環保就環保，而是真的有數據、有標準掛保證的產品。

過去，不少機械設備都標榜省電、低碳，但實際省多少，外界很難判斷。現在機械公會成立「綠色機械審查暨認證委員會」，訂出一套明確規則，讓節能表現可以用一把尺來量。

只要設備年平均節能達1%以上，並通過審查，就能取得綠色機械標章。未來，不論是政府推動綠色採購、企業做ESG，或是海外客戶要求減碳數據，這個標章都能成為直接的加分符號。

為了推動這項制度，機械公會於1月26日下午召開「機械業淨零永續推動委員會」會議，由理事長莊大立主持，邀集產業代表與淨零轉型專家，討論2026年機械業淨零推動計畫的方向，以及如何和政府政策與產業實務接軌。

莊大立表示，淨零轉型不再只是口號，而是產業未來競爭力的一部分，越早投入的業者，越能在下一波市場中取得優勢。

其實，機械公會在2025年已完成四大基礎工作，包括協助政府建置機械業碳係數資料庫、制定機械業共通性關鍵零組件的PCR、建立綠色機械審查與認證機制，以及推動綠色企業與產業人才培育，替機械產業低碳化與智慧化打好底子。

在認證制度設計上，機械公會也參考日本等先進國家的作法，邀集多家工具機與產業機械大廠，並結合學校與研究機構，一起完成認證標準、作業辦法與申請流程，讓制度具備公信力，也貼近產業實際需求。

未來，通過認證的產品，將由機械公會核發綠色機械標章，並納入官網的綠色生產設備推薦名單，等於替業者再多加一道官方背書，無論對外行銷或海外接單，都將更有說服力。

綠色機械標章的重點不只是多貼一張標章，而是讓減碳有依據，節能從抽象變形象化，對台灣機械產業來說，是因應淨零趨勢，更是搶先卡位全球製造業設備投資商機的重要一步。



