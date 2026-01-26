機械業減碳進入數據撐腰硬指標時代 綠色機械標章點名誰能活下來
為了讓台灣機械產業跟上全球減碳、節能這股趨勢，臺灣機械工業同業公會最近推出「綠色機械標章」。這個標章就是幫機械設備做了一張有官方認證的節能身分證，同時，讓外界一眼就能看出來，這台機械設備不是自己說環保就環保，而是真的有數據、有標準掛保證的產品。
過去，不少機械設備都標榜省電、低碳，但實際省多少，外界很難判斷。現在機械公會成立「綠色機械審查暨認證委員會」，訂出一套明確規則，讓節能表現可以用一把尺來量。
只要設備年平均節能達1%以上，並通過審查，就能取得綠色機械標章。未來，不論是政府推動綠色採購、企業做ESG，或是海外客戶要求減碳數據，這個標章都能成為直接的加分符號。
為了推動這項制度，機械公會於1月26日下午召開「機械業淨零永續推動委員會」會議，由理事長莊大立主持，邀集產業代表與淨零轉型專家，討論2026年機械業淨零推動計畫的方向，以及如何和政府政策與產業實務接軌。
莊大立表示，淨零轉型不再只是口號，而是產業未來競爭力的一部分，越早投入的業者，越能在下一波市場中取得優勢。
其實，機械公會在2025年已完成四大基礎工作，包括協助政府建置機械業碳係數資料庫、制定機械業共通性關鍵零組件的PCR、建立綠色機械審查與認證機制，以及推動綠色企業與產業人才培育，替機械產業低碳化與智慧化打好底子。
在認證制度設計上，機械公會也參考日本等先進國家的作法，邀集多家工具機與產業機械大廠，並結合學校與研究機構，一起完成認證標準、作業辦法與申請流程，讓制度具備公信力，也貼近產業實際需求。
未來，通過認證的產品，將由機械公會核發綠色機械標章，並納入官網的綠色生產設備推薦名單，等於替業者再多加一道官方背書，無論對外行銷或海外接單，都將更有說服力。
綠色機械標章的重點不只是多貼一張標章，而是讓減碳有依據，節能從抽象變形象化，對台灣機械產業來說，是因應淨零趨勢，更是搶先卡位全球製造業設備投資商機的重要一步。
更多鏡報報導
犒賞自己賓士電動車連充電也要很高級 天啊!什麼是高級充電體驗？就是比直覺比別人快
獨家專訪雷虎董座／雷虎拿到認證切入美國軍工鏈 陳冠如：拚2月進入美國防部供應商名單
獨家／國票金董事會前夕先開戰 國票證董座隔空開火副董陳冠如再出聲
41歲5寶媽李宓鬆肚皮慘遭攻擊！曬「芭比腰手術」後驚人身材 「X型」比基尼幾乎全裸
其他人也在看
風月同天│ 分開是為了擁抱世界
在20年前的菲律賓，連體嬰分割手術並不普遍，山區裡的一位媽媽被村裡人視為不祥的人物，只因她生了一對相連的雙胞胎女嬰。迷信的民風一度讓這位母親相信，這一切是因為懷孕時吃太多連體香蕉造成的。在一次奔赴...大愛電視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
美國法官審理關恆上訴
冒險拍攝和公布了新疆再教育營影像的中國公民關恆，自去年在美國被ICE拘捕後一直被押在紐約州拘留中心。本周一（1月26日）法官將審理他的上訴。德國之聲 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
對接政府政策 機械公會推出「綠色機械標章」加速節能設備開發
為加速機械產業與製造業邁向淨零轉型，臺灣機械工業同業公會成立「綠色機械審查暨認證信傳媒 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
AI浪潮重塑產業版圖 2026年全球PCB產值上看1,052億美元、年增13.9%
在AI運算需求快速擴張的帶動下，全球電路板產業正迎來新一波結構性成長。根據 TPCA 與工研院產科國際所最新分析，儘管 2025 年全球經濟仍面臨地緣政治、美國關稅政策與匯率波動等不確定因素，但AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續放量，推動PCB產業朝向高階化、高值化發展。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 國防部撂重話：政治宣示取代專業審查
民眾黨團今（26日）推出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》。國防部今晚對此暗指，此是政治宣示取代專業審查，更稱內容明顯不完整，亦欠缺專業評估。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
雲門舞集創辦人林懷民受邀衛武營分享池上經驗 (圖)
雲門舞集創辦人林懷民（右2）26日受邀衛武營「2026藝術學習推廣國際論壇暨工作坊」，分享池上秋收稻穗藝術節的成功經驗。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
不用再跑外縣市 雲林9鄉眼科、皮膚科線上會診
雲林已進入超高齡社會，但醫療資源不均，尤其長輩需求較高的眼科、皮膚科專科，在偏鄉更是嚴重欠缺。雲林縣衛生局媒合縣內外9家醫院合作，開辦眼科及皮膚科遠距會診服務，鄉親反應佳，今年3月起，辦理的衛生所從7鄉增為9鄉。老年人因為身體老化、細胞修復能力下降，加上長期日曬累積及三高、免疫力變弱等因素，眼睛、皮自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
中職／飛力獅仍未達共識！ 統一獅簽第4位洋投鋭力獅完善戰力
迎接2026年全新球季，目前統一7-ELEVEN獅在台南棒球場進行第一階段訓練，球隊積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷克外，也與獅帝芬完成續約，今年1月中旬簽下喬登（Jordan Balazovic），26日球團宣布再簽第4位洋將鋭力獅（Denyi Reyes）。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
副總統參訪亞洲無人機AI創新中心 雷虎秀獲美認證產品
（中央社記者潘智義台北26日電）副總統蕭美琴今天前往位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心，實地了解台灣無人機產業最新發展，雷虎總經理蘇聖傑親自向蕭副總統介紹新產品與關鍵技術，並展示去年最新取得美國國防部Blue UAS認證的OVERKILL FPV系列產品。中央社 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
富邦產險推「青創食代」 一張保單守護微型餐飲店三大風險
因應街邊小吃與微型餐飲店快速成長，卻普遍面臨公共安全、食品安全與勞工安全等營運風險，富邦產險推出「青創食代」守護專案，以低門檻、彈性投保為設計主軸，透過一張保單整合公安、食安與勞安三大核心保障，協助微型餐飲業者強化面對突發事故的經營韌性，為日常營運提供穩定後盾。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台版霍諾德？ 為看演唱民眾攀爬裝置藝術品
台版霍諾德？ 為看演唱民眾攀爬裝置藝術品EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
印尼西爪哇豪雨釀山崩增至17死 仍有73人失蹤
（中央社雅加達26日綜合外電報導）印尼西爪哇省（West Java）連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員正動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
行政院前科長淪共諜高檢署起訴 高院裁定收押禁見
檢調偵辦台商鄭明嘉、行政院前公共關係科科長兼國會聯絡人胡鵬年涉共諜案，認胡鵬年為鄭明嘉吸收後，受中共統戰部官員指示，返台接觸里長、政治人物、退役或現役軍官，企圖發展組織。高等檢察署偵結，26日起訴鄭、胡2人，高等法院召開羈押庭，訊後裁定收押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1則留言
掃除官僚障礙 歐盟擬推「48小時開公司」制度
（中央社記者林尚縈柏林26日專電）歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）宣布，歐盟計畫推出名為EU Inc.的新公司制度，未來企業可在歐盟境內全程線上辦理設立登記，最快48小時內完成，並一體適用所有成員國，相關立法提案預計3月在布魯塞爾提出。中央社 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
60歲女肺炎住院！蘇一峰一看「身體矮小手畸形」揪病因：極罕見
許多民眾罹患疾病後，有時可能會透過某種契機才發現自己生病。胸腔科醫師蘇一峰分享，有位60歲婦人從小手指異常、身體矮小，60年來卻沒有醫師告知她的身體有問題，直到最近因為肺炎氣喘住院，經蘇一峰看診後才發現，婦人罹患了極罕見的遺傳性疾病「范康尼氏貧血」（Fanconi anemia），台灣的發生率為百萬分之五到六，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
中職》獅隊確定簽新洋投「銳力獅」 飛力獅持續洽談中
迎接 2026 年全新球季，目前統一 7-ELEVEN 獅於台南棒球場進行第一階段訓練，球隊積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷克外，也與獅帝芬完成續約，今年一月中旬簽下喬登（Jordan Balazovic），喬登 1998 年 9 月 17 日出生，2023 年曾效力於美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城隊自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
《神鬼寓言》新作男性角色走路「扭腰擺臀」像女性？網猜捏臉功能是趕工加入
日前《神鬼寓言》（Fable）最新重啟作品在「Developer_Direct2026」上公開大量資訊，然而引發關注的焦點並非遊戲的奇幻世界觀或是全部都能進入的建築，而是角色的動作細節。許多眼尖的玩家發現，影片中展示的自訂男性角色在行走時，步伐竟呈現明顯的「扭腰擺臀」姿態，疑似直接套用了女性角色的動作模組。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美軍恐耗盡精準飛彈？張延廷曝美軍工產能：今非昔比
軍事專家最新分析指出，美國飛彈製造速度已無法匹配現代高強度戰爭節奏，若爆發大規模對抗，高階精準武器恐在不到一個月內耗盡，面臨彈藥補產不足的風險。前空軍副司令張延廷直言，美國的軍工產能已今非昔比，如果爆發相當於俄烏的大戰，恐捉襟見肘中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4則留言
菲律賓渡輪翻覆至少15死、28人下落不明 官員：無超載、天候正常
菲律賓一艘載有332名乘客跟27名船員的渡輪，26號凌晨在菲律賓南部海域翻覆。菲國海岸防衛隊獲報後隨即展開搜救，軍方、省政府跟民間也投入救援，目前已有316人獲救，並尋獲15具遺體，但仍有28人下落不台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
九華山地藏庵捐冬令慰問金，助嘉義弱勢過好年
(記者廖建智嘉縣報導)九華山地藏庵長期關心嘉義弱勢族群，每年在春節前發放冬令救濟金及白米代金，26日九華山地藏庵董事長蔡爾健率董監事至嘉義縣政府捐贈830萬7,600元的冬令慰問金，另捐助100萬...自立晚報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言