機械產業不均衡回溫！11月出口年增逾2成 工具機全年恐創16年新低

我國機械設備出口回溫，累計前11個月出口年增近1成，但工具機出口持續不振。取自Pixabay



擺脫衰退陰霾！台灣機械公會今（12/10）日公布11月機械設備出口金額為29.5億美元，年增超過2成，累計前11個月機械出口較去年同期成長近1成，整體機械產業逐漸回溫與穩定增長；然而，工具機產業面臨巨大挑戰，初估全年出口值僅約20億美元，將創下近16以來出口新低。

根據機械公會發布今年11月機械進出口統計，出口金額29.5億美元，成長21.1%，若以新台幣計算為913.38億元，年增16.5%； 前11個月月機械出口值為288.66億美元，年增8.5%。

而進口部分，11月機械進口值為61.26億美元，年成長51%，合計前11個月進口值為608.41億美元，年增46%；前3大進口設備分別是電子設備、檢量測設備及渦輪機。

機械公會指出，統計前11個月機械出口值前3大品項，檢量測設備持續居冠，金額達49.9億美元，年增逾15%；其次是電子設備，金額為49.02億美元，年增率7.9%；工具機排名第三，金額18.28億美元，出口依舊呈現負成長。

至於前3大出口國，依序為美國、中國和日本，金額分別為75.16億美元、65.77億美元及22.22億美元，占比分別為26%、22.8%和7.7%。

機械公會表示，11月台灣機械出口大幅成長，以美元計算比去年同期增長21.1%，且自今年2月起，已連續10個月呈現正成長，累計1至11月機械出口較去年同期成長8.5%，整體機械產業正逐漸回溫與穩定增長。其中，電子設備與檢量測設備出口表現亮眼，顯示受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等終端需求暢旺，電子設備產品需求持續增加。

機械公會分析，工具機11月出口金額為1.65億美元，年減14.8%，其中對美國出口年減27.7%，對中國出口也年減12.6%，主要仍是受到市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，預計全年出口值僅約20億美元，將創下2009年全球金融危機以來出口新低，工具機產業營運面臨巨大挑戰。

公會指出，台灣今年對美國與中國兩大市場出口表現亮眼，累計前11個月對中國機械出口成長6.2%，出口額為65.8億美元；對美國出口則增加14.2%，出口金額為75.2億美元。歷經美國對等關稅影響，目前全球經濟不確定性已逐漸降低，我國機械產品近兩個月對美、中出口皆有雙位數成長，預期全年出口約年增9%。

公會強調，新台幣匯率仍是影響國內機械產業出口競爭力的主因，近期匯率雖有小幅貶值，但幅度仍較競爭對手國小，觀察自2021年起至今年12月9日的匯率變化，匯率僅貶值9.8%，日圓貶值幅度卻高達52.2%，兩者相差超過42個百分點，且差距持續擴大，以往台灣設備售價較日本低2至3成的價差優勢完全消失，是目前造成工具機出口訂單大幅減少的重要因素。

