機械產業景氣回穩！出口值連三月破29億美元 公會：匯率仍衝擊工具機

機械產業景氣重回擴張軌道！根據機械公會今（2/10）日公布最新統計，今年1月機械出口值達29.76億美元，較去年同期大幅成長3成，已經連續12個月呈現正成長，且連3個月單月出口突破29億美元大關 。公會說明，1月出口成長受惠AI、高效能運算等需求暢旺，帶動電子及檢量測設備訂單亮眼，儘管工具機因新台幣匯率相對日、韓元強勢而面臨競爭壓力，但預估全年出口最高可望成長1成，整體產業已進入穩定增長期 。

根據機械公會發布今年1月機械進出口統計，出口金額29.76億美元，年成長30.3%，若以新台幣計算為938.27億元，年增24.9%。而進口部分，1月機械進口值為54.02億美元，年增56.5%；前3大進口設備分別是電子設備、檢量測設備及渦輪機。

機械公會指出，今年1月機械出口值前3大品項，以電子設備居冠，金額達5.41億美元，年增33.9%；其次是檢量測設備，金額為4.73億美元，年增率23.8%；動力傳動件排名第三，金額1.69億美元，出口成長24.2%。

至於前3大出口國，依序為美國、中國和日本，金額分別為7.8億美元、6.15億美元及2.41億美元，占比分別為26.2%、20.7%和8.1%。

機械公會分析，今年1月國內機械出口持續大幅成長，且自去年2月起，連續12個月呈現正成長，1月出口以美元計算的年增率達30.3%，去年1月因春節假期工作天數較少而致出口值較低，但今年1月單月出口值來到29.76 億美元，連續3個月出口值皆超過29億美元，顯示整體機械產業景氣已復甦且穩定增長中。

公會指出，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體產業需求持續湧現，電子設備與檢量測設備出口訂單表現亮眼，1月出口分別成長33.9%與23.8%，兩者合計占機械總出口值約34%，是台灣設備出口的主要項目。

反觀過去出口榜上有名的工具機，今年1月出口金額為1.56億美元、年增15.7%，相較去年同期成長，但單月出口值偏低，且較前一個月的出口值1.77億美元、減少0.21億美元，月減11.9%，顯示工具機產業目前仍受到市場需求動能不足與新台幣匯率較強勢的影響，出口訂單競爭激烈。

公會強調，整體產業出口亮眼帶動新台幣匯率較為強勢，仍持續影響機械產業出口競爭力，觀察自2021年起至2026年2月9日之匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.0%，日幣貶值幅度卻高達51.2%，兩者相差達40%；而韓國累計貶幅也達34.2%，對於工具機中的標準機型與泛用機型，過往性價比優勢不再，導致訂單爭取較為不易。

展望今年，機械公會認為，歷經美國對等關稅影響，對美出口上下震盪後，目前全球經濟不確定性已逐漸降低，國內機械產業已然復甦並穩定增長中，預期全年整體機械產業出口將可望成長5%至10%，機械產值更可望增長10%以上。

