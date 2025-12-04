機械車位壓死台中1歲童 檢揭害命關鍵「2大奪命疏失」起訴2人

記者陳佳鈴／台中報導

1歲男童遭機械車位壓死！中檢偵查終結，認定是住戶操作疏失誤按按鈕，起訴機電公司負責人跟肇事住戶。(圖／翻攝畫面)

今年七月，台中市北屯區一棟社區大樓發生機械車位壓死男童意外，當時一名父親抱著年僅一歲三個月的兒子，準備從地下室機械車位離開時，因車位突然啟動下降，導致車輛翻覆，男童不幸遭壓當場身亡。台中地檢署調查後認定，事件涉及多重疏失，不僅操作住戶提前誤按車位按鈕，負責維護設備的機電公司亦未確實完善安全裝置，檢方日前依過失致死罪嫌起訴住戶及機電公司負責人。

事發於今年7月19日傍晚，劉姓父親在5號車位停妥車輛後，下車到後座將年僅一歲的兒子抱在懷裡，仍站在停車板上整理物品。此時，另名欲停車的住戶余姓男子，倒車進入升降梯後誤按樓層按鈕，在尚未抵達預定樓層、也未確認車位是否淨空的情況下，提前觸動4號車位操作鈕。

誤按按鈕的住戶，當下雖聽到呼救聲，卻因現場未設置緊急停止鈕，最終整輛車翻覆掉落，當場壓中男童頭部慘死。（圖／台中市府提供）

因5號車位仍處於有人狀態，車位板卻突然啟動下降，加上劉男車門未關，車身立刻受擠壓導致傾斜卡地，隨後整輛車失去支撐翻覆，直接壓向抱在懷中的男童，造成男童頭部遭重壓不治。余男當下雖聽到呼救聲，卻因現場未設置緊急停止鈕，最終整輛車翻覆掉落，當場壓中男童頭部慘死。

住戶辯稱，他只有按B1鈕，沒有按4號車位鈕，不知為何車位會自己下降。檢察官事後重回現場勘驗、測試機械升降設備，並檢視監視器畫面，認定是余姓住戶下降至B1前，就先按下車位鈕。而且升降設備也未配置緊急停止按鈕，一旦發生異常，根本無從立即中止動作。

中檢也指出，負責維護社區升降梯與機械車位的陳姓機電公司負責人，自2011年起承包該社區相關設備保養，但多年以來未依規定在操作盤周邊加裝反射鏡、影像監看設備、感應元件等，可讓使用者確認車位是否有人車進出的輔助安全裝置，升降設備根本存有重大疏漏。雙重疏失導致此次致命意外。檢方依過失致死罪嫌，正式起訴陳姓負責人及余姓住戶。

機械車位奪命！父子摔落坑洞1歲兒頭破亡(圖/翻攝畫面)

