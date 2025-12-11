機械車位裡有人住？男子遭法拍後自建「地下室之家」 屋主回台嚇壞

高雄一名7旬老翁房屋遭法拍後，寄居在該社區地下室的機械車位長達2年。（翻攝畫面）

高雄新興區一棟華廈地下室，竟被發現住著一名7旬郭姓男子，他在自家房屋遭法拍後，直接寄生該大樓機械車位，把躺椅、睡袋、桌子、風扇等生活用品通通搬進去，持續近2年，直到原住國外的屋主返台委託仲介賣房，驚覺車位被陌生男子長期佔據，無奈報警。警方兩度到場，最終將郭男依侵入住宅現行犯逮捕，並協助管委會全面清空其物品。

據了解，71歲郭男原本住在大樓5樓，3年前房屋因積欠管理費與其他原因遭法拍。半年後新屋主要求他搬離，他卻改搬到地下室，把機械車位當成自己的「新家」。他甚至利用曾任管理員時留下的遙控器，自由進出車庫，還大喇喇插插頭竊電，長達2年無人能強制趕離。

地下室變成臨時住所？屋主怎都不知道

因屋主長期在日本生活，不常返台，直到最近委託房仲賣房，仲介查看車位時才發現堆滿生活用品，還有人在裡面睡覺。屋主聽聞後非常震驚，也質疑台灣法令保障不足，反問，「自己的產權竟然能被別人長期占用？」

轄區中正三路派出所10日獲報到場，屋主指控產權遭侵害，警方依侵入住宅將郭男帶回。未料隔天郭男又回到地下室占用空間，警方第2次到場後逮捕他，並協助管委會清空用品，避免再影響其他住戶。

竊電、侵占之外還可能有什麼法律責任？

管委會表示，男子長期使用大樓公共電源與水源，將另外提告竊電竊水。屋主方面也已提出侵占與侵入住宅等告訴。

警方表示，將協助聯繫社福單位，盡速替郭男找到臨時安置處，避免他再次回到大樓占用空間。

