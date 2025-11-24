機構休養補助從12萬增至18萬！卓榮泰強調：沒中央總預算一切是白談

豐原醫院附設后里綜合長照機構24日舉行落成啟用典禮，與會行政院長卓榮泰（左三）、衛福部次長呂建德、立委楊瓊瓔、何欣純、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶（左二）等人。（温予菱攝）

為強化地方長照資源布局，衛福部豐原醫院斥資逾4.6億元在台中市后里區興建綜合式長照機構24日落成啟用。行政院長卓榮泰表示，30床社區型日間照顧目前已有29人登記，下一階段需思考擴張問題，另也提及長照3.0政策，若明年中央政府總預算通過，機構休養補助將從12萬元增加至18萬元，希望能獲立法院支持，也強調沒有中央政府總預算支撐，一切都是白談。

豐原醫院附設后里綜合長照機構今舉行落成啟用典禮，與會卓榮泰、衛福部次長呂建德、立委楊瓊瓔、何欣純、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶等人。豐原醫院院長李永恒說明，后里綜合長照機構為地上5層樓、地下1層樓建築，總樓板面積約6995平方公尺，總工程經費4億6971萬餘元由中央統籌經費支應，可提供200床作為住宿式長照服務使用及30床社區型日間照顧，今年2月完工，預計將於12月營運。

廣告 廣告

卓榮泰以詼諧的方式開場提及，交給李院長（李永恒）就對，因為長照必須永恆，不過隨即指出30床已有29人登記，這不是人多，而是后里機構床少，所以下一期如何擴建需進一步思考，長照3.0願景床位涵蓋率百分之百，有需要可以跟衛福部商量。

卓榮泰表示，除啟用長照機構外，鄰近地區預計116年也將設立「豐原醫院后里分院」，提供門診、復健及健康促進服務，與長照機構形成醫照整合的雙核心照護網絡，確保長者自急性醫療、復健到長期照護服務無縫銜接，強化偏鄉地區醫療能量，落實「從住院到在地安老」的一站式照護目標。

卓榮泰也說，政府目前施政獲國人最高滿意度為長照2.0，滿意度達9成，長照政策推動中，2.0經費在這10餘年增加18.7倍，從49.5億元至926億元，服務人力也增加4倍，從2.5萬人增長至10萬人，被服務人數（被照顧人數）增加8.4倍，從9萬人增加至75.57萬人，長照據點增加21倍，從720處至今1萬5051處，幫助到很多家庭

卓榮泰說明，長照3.0明年即將上路，除8大目標外，也細說民眾送入機構休養，政府目前一年補助12萬元，不過明年中央政府總預算若通過，將增加至18萬元，可以減輕家庭負擔，但也強調沒有中央政府總預算支撐，一切都是白談，希望獲立法院支持。

更多中時新聞網報導

JLPGA》最強新人首冠 吳佳晏大王製紙賽封后

世足》蘇格蘭氣走丹麥 暌違28年重返世界盃

振永《回到20歲》升格男主戀奶奶