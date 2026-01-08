機洗羽絨外套慘變「結塊」？洗衣職人揭清潔4步驟

生活中心／林依蓉報導

寒流來襲，羽絨外套成為民眾出門的保暖必備，但後續的清潔保養卻常讓許多家事新手感到頭痛。近日，一名網友在Threads分享一段慘痛影片，原本蓬鬆的羽絨外套在經過洗衣機洗滌後，內部的羽絨竟縮成一坨一坨，畫面慘不忍睹。貼文曝光後隨即引發討論，吸引超過5萬人按讚關注，不少網友在留言區指出「別怕，等全乾後用衣架狂拍就好」、「拍鬆就開了」。此外，一名洗衣店第三代負責人也親自現身說法，傳授職人級的4大清潔細節。

洗羽絨外套時，務必設定洗衣機的「柔洗（慢速）」模式。（示意圖／民視資料照）





隨著寒流來襲，羽絨外套成為禦寒首選，但洗滌後的「災難」卻讓不少人頭大。近日有網友在Threads分享，將羽絨外套丟進洗衣機後，內部的羽絨竟縮成一坨一坨的，慘不忍睹的模樣曝光後，隨即引發網友熱議，不少內行網友大方分享清洗訣竅。有人提到，過去送洗時曾獲得老闆傳授專業「5步驟」：首先將外套翻至反面並拉上拉鍊，接著放入大型洗衣袋，並設定洗衣機的「柔洗（慢速）」模式，洗後務必放在室內晾乾，絕對要避免陽光直射，最後在收納前用衣架反覆拍打，就能讓羽絨重回蓬鬆狀態。也有網友建議，若家中環境較潮濕，可利用除濕機輔助，只要方式正確，絕大多數的結塊都能成功恢復，不必急著送洗或直接淘汰。





洗衣店第三代負責人也參與討論，並傳授職人級的4大清潔細節。（圖／翻攝自IG@reefchang）





除了網友分享的方法，洗衣店第三代負責人也參與討論，並傳授職人級的4大清潔細節：

1.洗前準備：看清洗標與局部除汙

清洗前務必先看清楚衣物上的「洗標」說明。此外，應先進行「局部除汙」，將中性洗劑加水後，噴在口袋、衣擺、袖口等易髒部位，並以手輕輕搓揉，這樣清潔效果更佳。

2.洗滌方式：柔洗或手洗

洗滌時，除了選擇洗衣機的「柔洗」模式，也可以選擇更溫和的「輕柔手洗」，以減少對羽絨結構的摩擦損害。

3.關鍵復原術：手動「撥開纖維」

若洗後羽絨結塊，必須手動將羽絨慢慢撥開，否則羽絨會因為受潮而發臭爛掉。

4.進階蓬鬆技巧：網球烘乾法

若想效果更蓬鬆，可採取「低溫烘乾」，並放入幾顆網球撞擊，烘完後再稍微拉一拉外套，就能恢復飽滿狀態。













