機率僅萬分之一！山東發現「鑽石血」 比Rh陰性更罕見

大陸山東省德州市中心血站血型參比實驗室近日在進行「德州地區捐血者Kidd血型分布與輸血風險評估」課題研究時，首次發現一例極為罕見的Jk（a-b-）血型，俗稱「鑽石血」。這是德州市首次記錄到該血型，標誌著當地在稀有血型篩查與臨床用血安全保障方面取得重要進展。

「鑽石血」個體必須輸注同型血液。 （示意圖／unsplash）

《環球網》23日報導，實驗室對德州地區19，981例捐血者血樣進行系統篩查，僅發現這一例Jk（a-b-）血型。數據顯示，「熊貓血」（Rh陰性血）在中國大陸人群中的比例約為千分之三，而「鑽石血」的出現頻率僅為萬分之一到數萬分之一，稀有性遠超過人們熟知的「熊貓血」。

「鑽石血」屬於Kidd血型系統，因基因突變導致紅細胞表面完全缺失Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3抗原。這種抗原的缺失使得擁有該血型的個體在輸血時面臨特殊風險，如果輸入普通血液，可能引發遲發性溶血反應，嚴重時危及生命。

「鑽石血」的出現頻率僅為萬分之一到數萬分之一。 （示意圖／unsplash）

血站專家介紹，擁有「鑽石血」的市民在日常生活中與常人無異，無需特殊治療。但在輸血或妊娠等情況下需格外注意，此類個體必須輸注同型血液。若女性為Jk（a-b-）血型，胎兒可能因繼承父親抗原而引發母嬰血型不合，需孕期監測抗體並備好應急輸血方案。

此前廣東省佛山市順德區中心血站檢驗科也曾在2025年9月篩查出一例稀有血型Jk（a-b-）。這是順德區中心血站自2024年開展尿素溶血試驗篩查Jk（a-b-）稀有血型以來的首例發現，此前順德本地從未有過該血型記錄。

德州市中心血站表示，此次「鑽石血」的發現不僅為德州稀有血型庫增添了關鍵資源，也為相關人群的生命健康提供了保障。血站將繼續推進稀有血型篩查與研究，加強血型庫建設，深化輸血風險評估，為臨床用安全血、放心血構築堅實防線。

