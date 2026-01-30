機率僅1%！美籍男逛市場「心跳停25分」奇蹟無腦損 隔442天返台尋恩人

記者陳佳鈴／台中報導

41歲美籍男子Jason，去年與妻子在台中逛市場時突發心因性猝死，心跳一度停止長達25分鐘。所幸台中市消防局救護人員展現高超技術，與死神拔河成功將人救回。（圖／台中市消防局）

跨越太平洋的感謝！一名41歲美籍男子Jason，去年與妻子在台中逛市場時突發心因性猝死，心跳一度停止長達25分鐘。所幸台中市消防局救護人員展現高超技術，與死神拔河成功將人救回，且未留下任何腦部損傷。就連美國醫師都驚呼這是「機率低於1%」的奇蹟。時隔442天，康復後的Jason專程飛回台灣，只為當面向當年的救命恩人致謝。

回顧事發當天，Jason與妻子正在台中市南區一處熱鬧市場採買，突然間他無預警倒地，意識全無。台中市消防局信義分隊救護員周厚誠、吳玠澤（已離職）火速趕抵現場，確認Jason已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

兩名救護員當機立斷，直接在市場地面展開急救。從現場的高品質CPR胸外按壓、建立聲門上呼吸道，到送醫途中的多次電擊去顫，整整25分鐘急救過程從未中斷。同時透過預通知機制，讓醫院端啟動「急救綠色通道」無縫接軌。

康復後的第442天，Jason在妻子陪同下重返台中。雖然當時參與搶救的隊員吳玠澤已經離職，但這份跨海而來的謝意仍溫暖了整個分隊。（圖／台中市消防局）

在醫療團隊接力搶救下，Jason終於恢復生命徵象。雖然因嚴重的併發症一度住進加護病房，並搭乘醫療專機返美治療，但令人振奮的是，他並未出現常見的缺氧性腦病變。多位美國專科醫師診斷後直言，像Jason這樣院外心跳停止且「無明顯腦部傷害」的存活案例，機率低於1%，關鍵全在於台灣救護人員第一時間迅速且精確的處置，成功避免了腦部缺氧。

「謝謝你們給了我第二次生命！」康復後的第442天，Jason在妻子陪同下重返台中。雖然當時參與搶救的隊員吳玠澤已經離職，但這份跨海而來的謝意仍溫暖了整個分隊。

台中市消防局也在臉書粉絲團分享這段感人故事，寫道：「這不只是一個重生的故事，更是一個提醒。每一次CPR、每一次AED的啟動，都可能讓一個家庭，免於永遠的別離。」呼籲民眾重視急救技能，關鍵時刻也能成為他人的貴人。

