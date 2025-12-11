機票優惠來了！這1航空明釋出「百萬張0元機票」華信每週五推國內線優惠

記者李育道／台北報導

年末最終優惠來了！華信航空12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢週五09:00-23:59至華信航空APP搶購機票特惠價，包括金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線，週週搶限量折扣，越捷航空則於雙12推出百萬張0元機票，適用於2026年1月5日至12月31日期間出發航班。

華信航空說明，「2025萬元放大術」折扣碼活動自12月起登場，每逢週三預告當週主題航線，旅客於週五活動當天09:00至23:59，在華信航空APP輸入指定折扣碼，即可享有來回程機票折抵優惠。活動期間每週五都會推出不同主題航線折扣碼，旅客可透過華信航空APP搶購金門、澎湖、花蓮、台東等國內航線特惠機票，週週限量開搶。相關活動詳情可至華信航空官網、APP或官方FB、IG查詢。

旅客於週五活動當天09:00至23:59，在華信航空APP輸入指定折扣碼，即可享有來回程機票折抵優惠。（圖／業者提供）

越捷航空則是搶攻雙12商機，明天01:00 至 24:00推出百萬張0元機票，只要預訂越捷Eco經濟艙機票並輸入優惠碼「THANKS」，即可享有票價（不含稅金與附加費）全額折抵，適用於2026年1月5日至12月31日期間出發航班，涵蓋越捷全航網，包括台北、台中、高雄直飛河內、胡志明市與富國島等目的地。

越捷航空則是搶攻雙12商機，明天01:00 至 24:00推出百萬張0元機票，只要預訂越捷Eco經濟艙機票並輸入優惠碼「THANKS」。（圖／業者提供）



越捷航空也說，即日起至2025年12月31日，凡訂購越捷國際航班的Eco經濟艙，還可享有20公斤免費托運行李，並獲贈一張含500MB高速流量的SkyFi eSIM，可於抵達後使用31天。

